Özgürlük Filosu Koalisyonu ve “Bin Madleen Gazze’ye Doğru” Hareketi, İtalya’dan 10 Tekneden Oluşan Yeni Filo İle Ablukayı Kırmak İçin Yola Çıktı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition - FFC) ve “Bin Madleen Gazze’ye Doğru” hareketi, geçtiğimiz Cumartesi günü İtalya'nın Katanya kentinde bulunan San Giovanni Li Cuti limanından Gazze’ye doğru yeni bir gemi filosu resmi olarak yola çıktı. Toplam 10 tekneden oluşan bu filo, Gazze’de devam eden İsrail ablukasını kırmak ve bölge halkıyla dayanışma göstermek amacıyla organize edildi.

Filoda 20’den fazla farklı milletten yaklaşık 70 aktivist yer alıyor. Bunların arasında Belçika, Danimarka, Avrupa Birliği, İrlanda, Fransa, İspanya ve ABD parlamentolarından temsilciler de bulunuyor. Aktivistler, seçmenlerinin sesi ve Filistin halkıyla dayanışma mesajını taşıyor.

Özgürlük Filosu Koalisyonu ve "Bin Madleen Gazze’ye Doğru" hareketinin ortak bildirisine göre, yola çıkan her teknenin amacı abluka politikalarına meydan okumak ve Filistin halkının özgürlük hakkını uluslararası alanda dile getirmek. Bu girişim, İsrail’in Gazze üzerindeki baskıcı abluka uygulamasını protesto eden küresel bir direniş hareketinin parçası olarak görülüyor.

Bundan önceki yıllarda da benzer girişimler olmuş, ancak çoğu kez İsrail işgal güçlerinin engellemelerine maruz kalan bu tür filolar, Gazze’de yaşayan milyonlarca sivilin maruz kaldığı zorluklara dikkat çekmeyi sürdürüyor. Şu anda bölgeye doğru Gazze Özgürlük Filosu adıyla insani yardım taşıyan ve destek amacıyla yola çıkan diğer filolar da bulunmakta.

Yeni teknelerin Gazze’ye güvenli bir şekilde ulaşması için uluslararası kamuoyu ve insan hakları örgütleri büyük bir destek veriyor. Ancak İsrail işgal güçlerinin olası müdahalelerine karşı filoda yer alan aktivistler, deniz yolu ulaşımının engellenmemesi için psikolojik ve hukuki eğitimlerden geçirildi.

Özgürlük Filosu, Gazze’de ablukaya karşı barışçıl bir direniş sembolü olarak durmaya devam ederken, dünya kamuoyuna Gazze halkının yaşadığı insani kriz ve izolasyona dikkat çekmeyi amaçlıyor. Bu yeni girişim, Filistin halkının özgürlük mücadelesine evrensel destek çağrısının başka bir halkası olarak değerlendiriliyor.