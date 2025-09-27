Libya’ya Ait “Ömer Muhtar” Gemisi Küresel Sumud Filosu’na Katıldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Libya’ya ait “Ömer Muhtar” adlı gemi, Gazze ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu’na dahil oldu. Geminin, 20 Eylül 2025 tarihinde Libya'nın başkenti Trablus'taki limandan yola çıktığı kaydedildi. Bu insani misyona katılan gemi, sağlık hizmetleri için yoğun bakım ünitesiyle donatılmış özel bir donanıma sahip bulunuyor.

Ömer Muhtar gemisinin sözcüsü Nebil Sukni, yaptığı açıklamada, gemide çadır, ilaç, bebek maması ve gıda gibi insani yardım malzemelerinin yanı sıra tıbbi destek verecek ekipmanların da bulunduğunu söyledi. Gemi, Gazze halkına yönelik yardım amaçlı uluslararası dayanışmanın simgesi olarak görülüyor.

Küresel Sumud Filosu, Filistin halkına destek sağlamak ve İsrail'in uyguladığı abluka politikalarını kırmak amacıyla dünya genelinden gelen teknelerle oluşturuldu. Filoda birçok farklı milletten aktivistler, politikacılar ve gazeteciler yer alıyor. Libya’dan katılan Ömer Muhtar gemisi, bu uluslararası dayanışma çabasının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Filonun ayrıca Gazze’ye ulaşan en kalabalık filo olması beklenirken, yaklaşık 50 gemiden oluşan bu koalisyonun güneydeki halkın yaşadığı zorlukları dünya kamuoyuna duyurmada rol oynaması planlanıyor. Gemi, bölgeye güvenli bir şekilde ulaşmak için uluslararası hukuki ve diplomatik destek arayışlarını da sürdürüyor.

Ömer Muhtar gemisinin katılımıyla Küresel Sumud Filosu, Gazze ablukasının sona erdirilmesi ve Filistin halkının insani krizine dikkat çekilmesi için yeni bir güç kazandı. Bu tür girişimler, bölgedeki tırmanan insani krize karşı küresel dayanışmanın ve barış çabalarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.