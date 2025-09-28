İsrail’de Yüzlerce Vatandaş İran Casusluğu İçin Tehdit Telefonları Aldı İddiası

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail basınında yer alan haberlere göre, geçtiğimiz hafta sonunda çok sayıda İsrailli, İran istihbaratı bağlantılı kişiler tarafından aranarak casusluk yapmaları için tehdit edildi. Telefonlarda, hukuki ve maddi yaptırımlarla korkutularak istihbarata bilgi vermeye zorlandıkları iddia edildi. Bu psikolojik baskı ve şantaj amaçlı saldırılar, İsrail’de güvenlik birimlerinde alarma yol açtı.

İsrail-İran gerilimi uzun süredir sadece askeri ve siyasi sahada değil, istihbarat ve siber cephede de büyüyor. İran’ın psikolojik operasyonları, halk arasında bölünme yaratmayı ve bilgi sızdırmayı hedefleyen yeni yöntemler kullanıyor. İsrail istihbaratı, bu tehlikelere karşı tedbirlerini artırırken, uzmanlar İran’ın bölgedeki nüfuzunu bu yöntemlerle genişletmeye çalıştığını belirtiyor.

Bu gelişmeler, İsrail toplumunda tedirginlik ve güvensizlik yaratırken, devletin güvenlik stratejisini gözden geçirme ihtiyacını da ortaya koyuyor. Bölgedeki istihbarat mücadelesinin karmaşıklaştığı bu ortamda, psikolojik ve siber savaşın etkilerinin artması bekleniyor.