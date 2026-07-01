Arakçi: İslamabad Mutabakatı Açık, ABD Taahhütlerini Yerine Getirmeli

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İranlı diplomat Arakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, bölgedeki diplomatik süreçler ve İslamabad Mutabakat Zaptı’nın uygulanması konusunda sert açıklamalarda bulundu. Mutabakatın şartlarının kamuoyu tarafından bilindiğini vurgulayan Arakçi, ABD’nin bu süreçteki sorumluluklarını göz ardı etmemesi gerektiğini savundu.

Açıklamasında, İslamabad Mutabakat Zaptı’nın maddelerinin “son derece açık” olduğunu belirten Arakçi, bu hükümlerin bölgedeki gerilimi düşürmeyi hedeflediğini ve tüm taraflar için bağlayıcı olduğunu ifade etti. Tahran yönetimi, mutabakatın sadece kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini ve uluslararası toplumun bu süreci yakından takip ettiğini vurguluyor.

Arakçi’nin, ABD Başkanı’nın bölgedeki müttefiki İsrail’e yönelik politikalarını eleştirirken kullandığı ifadeler dikkat çekti. ABD’nin, Tel Aviv üzerindeki nüfuzunu kullanarak bölgedeki saldırgan tavırları sınırlandırma taahhüdü olduğunu ileri süren Arakçi, Washington’un bu konuda somut adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Söz konusu paylaşım, İran ile ABD arasında bölge güvenliği ve ateşkes süreçleri konusundaki gerilimin sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Diplomatik gözlemciler, taraflar arasındaki bu tür sert retoriklerin, müzakere masasındaki tıkanıklığı ve karşılıklı güven eksikliğini derinleştirdiğini değerlendiriyor.