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Middle East Eye Raporu: İsrail’e Dair BM Raporu Sonrası “Karalama Kampanyası” Tartışması

1 Temmuz 2026 - 18:15
News ID: 1834153
Middle East Eye Raporu: İsrail’e Dair BM Raporu Sonrası “Karalama Kampanyası” Tartışması

Middle East Eye’ın (MEE) yayımladığı habere göre, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Filistinli çocukları “kasıtlı olarak” hedef aldığına dair Birleşmiş Milletler bulgularının yayımlanması uluslararası tepkilere yol açtı. Raporun ardından BM kurumlarının ve konuyu haberleştiren gazetecilerin yoğun bir karalama kampanyasının hedefi haline geldiği belirtiliyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Middle East Eye (MEE) tarafından gündeme taşınan yeni bir değerlendirme, Birleşmiş Milletler’in İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarına ilişkin yayımladığı son raporun yarattığı diplomatik ve siyasi dalgalanmalara dikkat çekiyor. BM belgelerinde, İsrail güçlerinin özellikle Filistinli çocukları “kasıtlı olarak” hedef aldığı ve bu süreçte savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım niteliği taşıyabilecek eylemler gerçekleştirildiği vurgulanıyor.

Raporun kamuoyuyla paylaşılmasının ardından Birleşmiş Milletler mekanizmaları, ciddi bir baskı süreciyle karşı karşıya kaldı. MEE, raporu yayımlayan uluslararası kuruluşun, bu bulgular nedeniyle sistematik ve koordineli bir karalama kampanyasının hedefi olduğunu öne sürdü. Söz konusu kampanyanın, raporun inandırıcılığını sorgulatmayı amaçlayan bir strateji izlediği ifade ediliyor.

Raporun etkileri yalnızca kurumla sınırlı kalmadı. MEE’nin haberinde, BM bulgularını kamuoyuna taşıyan ve detaylı haberleştiren çok sayıda gazetecinin de benzer şekilde hedef alındığı kaydedildi. Gazetecilerin, raporu paylaştıkları andan itibaren sosyal medya üzerinden yoğun baskı ve itibarsızlaştırma girişimlerine maruz kaldığı aktarılıyor.

Uluslararası hukuk uzmanları, BM’nin tarafsız gözlem ve raporlama yetkisinin, bu tür tepkilerle kısıtlanmak istendiği görüşünde. Bölgedeki insani durumun ciddiyetine dikkat çeken rapor, hem sahadaki hak ihlalleri hem de uluslararası kuruluşların bağımsızlığı üzerindeki tartışmaları yeniden alevlendirmiş durumda.

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