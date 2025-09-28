Şehit Seyyid Hasan Nasrullah: Zaman ve Mekanı Aşan Direnişin Efsanevi Lideri

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Bölgesel uzmanlar ABNA haber ajansına verdikleri demeçte, şehit Seyyid Hasan Nasrullah’ın zaman ve mekânın ötesinde devrimci, ahlaki ve kahramanlık örneği olduğunu vurguladılar.

27 Eylül 2025 tarihinde, dünya, Lübnan Hizbullah’ının merhum Genel Sekreteri ve direnişin en önde gelen liderlerinden biri olan Seyyid Hasan Nasrullah’ın kaybına şahit oldu. İsrail rejiminin hain saldırısı sonucu bir yıl önce şehit düşen Nasrullah’ın hatırası, Lübnan’da ve tüm dünyada milyonların kalbinde yaşamaya devam ediyor. O, sadece zulme ve işgale karşı direnişin sembolü olmakla kalmadı, aynı zamanda akıllı liderliğiyle bölge dengelerini adalet ve insan onurunun lehine değiştirdi.

Direnişin ilk yılı anısına Lübnan, Bahreyn ve Yemen’den bölgesel uzmanlar, ABNA haber ajansına yaptıkları değerlendirmelerde, Seyyid Hasan Nasrullah’ın Hizbullah’ın tarihindeki dönüm noktaları ve direnişin geleceğine olan sonsuz etkisini anlattılar:

Direnişte Eşsiz Liderlik

Lübnanlı yazar ve siyasi analist Dr. Faysal Abdelsater, Hizbullah’ın merhum Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah’ın vefatının birinci yıldönümü konuşmasında, Nasrullah’ın 27 Eylül 2024’te İsrail savaş uçakları tarafından 84 kilogram patlayıcı ile gerçekleştirilen suikast sonucu şehit olduğunu belirtti. Abdelsater, Nasrullah’ın çağımızda benzeri olmayan, direniş tarihinde eşi bulunmayan bir lider olduğunu ve onun anısının, şahsını yüceltmek değil, hak ettiği direniş rolünün tanınması olduğunu söyledi.

Tarihi Zaferlere Yönelik Rehberlik

Faysal Abdelsater, Nasrullah’ın 1992’den itibaren, hocası Seyyid Abbas Musavi’nin suikastından sonra Hizbullah’ı yönettiğini; 1982’den beri direnişte aktif olduğunu ve Lübnan ile Hizbullah’ı 1996 ve 2000’de, Arap dünyasının önde gelen lideri olarak İsrail işgalinden kurtardığını hatırlattı. 2006 yılındaki 33 Gün Savaşı’nda da İsrail rejimini ve destekçilerini yıkıcı bir şekilde yenilgiye uğrattığını; İsrail’in kendisinin dahi Hizbullah’ın galip geldiğini kabul ettiğini ifade etti. Bu zaferlerin ardından, 2023’te Gazze’de Filistin halkına verilen destekle birlikte İsrail’de kin ve nefretin artmasının, Nasrullah’ın 2024 suikastıyla sonuçlandığını vurguladı.

Ölümsüz Miras ve İlham Kaynağı

Abdelsater, bu cesur liderin yokluğunun büyük bir acı olduğunu dile getirerek, Nasrullah’ın ancak şehadetle ayrıldığını ve bu yüksek makama layık olduğunu söyledi. Nasrullah’ın hatırasının daima ilham ve rehberlik sağlayacağını belirtti. Hizbullah’ın böyle liderler yetiştirmesi halinde İsrail rejimi ve destekçileri karşısında zaferi garantilediğini söyledi. Adalet, mazlumların savunulması, Filistin ve kutsal toprakların savunması bayrağının Nasrullah ve yoldaşları sayesinde hâlâ dalgalandığını vurguladı.

Birliğe Çağrı ve Ahlaki Örnek

Bahreyn İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Abdullah Es Saleh, Nasrullah’ın ilahi bütünlük vizyonunun, dar bakışların ötesinde İslam ümmeti ve insanlık ufkuna odaklandığını belirtti. Ona göre Nasrullah’ı anmak, insanlığın yüce değerleri ve direniş projesini yaşatmaktır. Es Saleh, Nasrullah’ın dini bir alim ciddiyeti ve siyasi lider deneyimini birleştiren karizmatik bir şahsiyet olduğunu; samimi diliyle tüm halk kesimlerine hitap ettiğini söyledi. Yönetim ve siyasi alandaki başarısını, Hizbullah’ı sadece askeri değil, sosyal, siyasi ve medya alanlarında entegre bir yapıya dönüştürmesiyle açıkladı. Ayrıca, Müslümanlar arasındaki birliği teşvik eden söylemlerini de övdü.

Şeyh Abdullah, Nasrullah’ın siyasi kişiliğinin yanı sıra ahlaki erdemleriyle de eşsiz bir model olduğunu, şehitlere sürekli saygı gösterdiğini ve mütevazılığıyla devrimci bir takva simgesi olduğunu belirtti. Onun liderliğinde direniş, iman, yönetim, etik ve politikayı harmanlayarak hak ve özgürlük ilkelerini savunan bilinçli bir güç haline geldi.

Global Emperyalizme Karşı Direnişin Sembolü

Yemen Başbakan Danışmanı ve siyasi analist Tuğgeneral Hamid Abdulkadir Antar, Nasrullah’ı sıradışı bir lider olarak nitelendirerek, onun hayatını Direniş ve Filistin davasına adadığını, Kudüs yolunda şehit düştüğünü söyledi. Bölgesel direniş eksenindeki tüm devletlere taziye mesajı iletti. Nasrullah’ın Filistin ve Yemen meselesine olan engin desteğinin altını çizdi ve Hizbullah ile direniş ekseninin ona çok önemli ve geri döndürülemez bir lider kaybettiğini vurguladı.

Onur, Direniş ve Zafer Mirası

Bahreynli siyasetçi Dr. Raşid Erraşid, Kur’an-ı Kerim’in Ahzab suresi 23. ayetini okuyarak konuşmasına başladı ve Nasrullah’ı insanlık için onur, şeref ve izzet sembolü olarak nitelendirdi. Ona göre, onun şahsiyeti sadece Lübnan’ın değil, tüm insanlığın zafer kültürü ve onur bilincinin efsanesidir. Nasrullah, güçlü zalimlere karşı direnmenin mümkün olduğunu göstermekle kalmadı, onları yenmenin de mümkün olduğunu ispatladı.

Büyük şehidin en önemli kazanımı, onur ve şerefi kalıcı kılmasıydı. 57 Arap-İslam ülkesinde milyonlarca asker olmasına rağmen düşmana karşı cesurca duruşun nadir olduğu bir dünyada o imanıyla esarete karşı durdu. Onun bıraktığı kutsal miras, izinden giden binlerce lider ve kadro ile insanlığın gasp edilen haklarını koruma ve onurunu savunma yolunda devam ediyor.

Direniş Yolu Devam Ediyor

Fiziksel yokluğu büyük bir kayıp olsa da, Nasrullah’ın geride bıraktığı direniş irfanı ve kararlılığı, onun yolunun devam edeceğinin teminatıdır. Onun adı, toprak, vatan ve insan onurunu savunmanın sembolü olarak ebediyen yaşayacak.