Hamas: Gazze’de ateşkes müzakereleri durdu, yeni bir teklif almadık

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, kardeş arabuluculardan herhangi bir yeni teklif almadığını teyit eder." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, müzakerelerin "9 Eylül’de başkent Doha’da gerçekleşen suikast girişiminden bu yana durduğu" aktarıldı.

Söz konusu tarihte İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de ateşkes önerisini görüşmekte olan Hamas heyetini Doha’da hava saldırısıyla hedef almıştı.

Katar saldırıyı kınamış ve "bu saldırıya karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu" duyurmuştu.

Saldırıdan Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye’nin başında bulunduğu heyetin sağ kurtulduğu ancak Halil Hayye'nin Ofis Müdürü Cihad Lebed, Hayye'nin oğlu Hemmam Hayye, Hamas üyeleri Abdullah Abdulvahid, Mümin Hassune, Ahmed el-Memluk ve Katarlı polis Bedir Saad Muhammed el-Hamidi'nin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.