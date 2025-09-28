İran’dan ABD ve Siyonist İsrail’e uyarı: Her saldırı ezici yanıt bulacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Seyyid Abdürrahim Musevi, ülkenin savunma sistemleri ve donanımlarının güçlendirilmesi ve modernizasyonunun hızla ilerlediğini belirterek, İran’ın her türlü tehdit ve saldırıya karşı ezici bir yanıt vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Musevi, Devrim Muhafızları Ordusu (İRGC) Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur ile yaptığı görüşmede, İslam Cumhuriyeti’nin caydırıcı savunma stratejisine ve direniş eksenini koruma kararlılığına işaret ederek, ABD ve işgalci İsrail’in maceracı politikalarının hezimete uğratılacağını söyledi.

İranlı komutan, özellikle İRGC Hava-Uzay Kuvvetleri’nin düşmana ağır darbeler indiren operasyonlarını hatırlatarak, ABD ve Siyonist rejimin saldırganlıklarına karşı “aktif caydırıcılık ve güçlü misilleme” stratejisinin tek geçerli yol olduğunu kaydetti. Musevi, ordunun ve Devrim Muhafızları’nın birlik ve dayanışma içinde hareket etmesinin, İran’ın bağımsızlığını, ulusal güvenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyacağının altını çizdi.

Görüşmede konuşan Tümgeneral Pakpur da, İslam Devrim Muhafızları’nın yalnızca sınırları savunmakla değil, aynı zamanda şehitlerin kanıyla şekillenen İslam Devrimi’nin ideallerini korumakla da sorumlu olduğunu ifade etti. Pakpur, kara, deniz, hava, siber ve istihbarat alanlarında mutlak hazırlık içinde olduklarını, ABD ve siyonist rejimin her türlü saldırgan girişiminin ders verici bir hezimetle sonuçlanacağını belirtti.