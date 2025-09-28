Gazze’de açlık felaketi: 2 aylık bebek şehit oldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Medya raporlarına göre, işgalci İsrail’in Gazze’ye uyguladığı vahşi kuşatma sonucu açlık daha da derinleşiyor. Son olarak iki buçuk aylık Filistinli bebek İyd Ebu Cami, şiddetli açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’nde şehadet mertebesine ulaştı.

Siyonist rejimin bilinçli olarak uyguladığı abluka, Gazze’de on binlerce sivilin açlık ve yoksullukla karşı karşıya kalmasına yol açıyor. Birleşmiş Milletler’e bağlı Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), krizin her geçen gün ağırlaştığını duyurmuştu.

Uluslararası Kurtarma Komitesi’nin verilerine göre, Gazze’de her üç çocuktan biri en az 24 saat boyunca hiçbir gıda bulamadan yaşamını sürdürmek zorunda kalıyor. Açlık ve gıda yetersizliği yüzünden onlarca çocuk ve bebek hayatını kaybetti.