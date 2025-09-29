İsrail'den Gazze Ateşkesi Koşulu: Asker ve Yetkililere Uluslararası Hukuk Kalkanı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze’de on yıllardır süren çatışmaların özellikle son dönemde şiddetlenmesi, taraflar arasında ateşkes arayışlarını gündeme getirdi. Ancak İsrail’in gündeme getirdiği yeni koşullar, sürecin karmaşıklığını çarpıcı biçimde artırdı. İsrail, barış görüşmelerinde en kritik talebi olarak, çatışmalarda görev alan askerler ile üst düzey yetkililerin uluslararası ceza mahkemeleri dâhil tüm hukuki soruşturmalardan muaf tutulmasını ilk sıraya koydu.

İsrail’in bu tutumu, uluslararası toplum tarafından ciddi eleştirilere maruz kalıyor. Çünkü bu talepler, savaş hukuku ve insan hakları ihlallerine ilişkin hesap verebilirlik mekanizmalarının işletilmesini engellemeye yönelik algılanıyor. Gazze’de yaşanan yoğun sivil kayıplar ve olası savaş suçu iddiaları bu nedenle uluslararası çapta tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Öte yandan, Filistin tarafı ve bölgedeki destekçi ülkeler, İsrail’in bu koşullarını kabul etmelerinin, çatışmanın temel nedenlerinin üzerini örtmek anlamına geleceğini savunuyor. Onlara göre, gerçek bir kalıcı barış için öncelikle hukuki sorumlulukların net bir şekilde belirlenmesi ve ihlallerin hesaplarının sorulması gerekiyor.

Bu talepler ışığında, olası bir ateşkes anlaşması hem taraflar hem de uluslararası aktörler arasında yoğun diplomatik pazarlıklara sahne olacak. İsrail’in güvenlik endişeleriyle insan hakları talepleri arasındaki bu hassas dengenin nasıl kurulacağı, bölgedeki barışın geleceğini belirleyecek en kritik nokta olarak öne çıkıyor.

Sonuç olarak, İsrail’in askerleri ve üst düzey yöneticileri koruma isteği, ateşkesin önündeki ciddi engellerden biri olarak bölgedeki çatışmanın çözümünü daha da karmaşık hale getiriyor. Uluslararası hukuk ve diplomasi dünyası, bu sürecin nasıl seyrettiğini yakından takip ederken, Gazze’de süren acılar da devam ediyor.