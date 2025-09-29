Herzog’tan Netanyahu Yolsuzluk Davalarına “Pazarlık” ve “Af” Formülü: Rejim Krizle Sarsılıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail siyasi atmosferi, başbakan Netanyahu hakkında açılan yolsuzluk davalarının yarattığı krizle giderek çalkalanıyor. Bu kriz, sadece Netanyahu’nun siyasi geleceğini değil, aynı zamanda İsrail rejiminin istikrarını da tehdit ediyor. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, bu kritik dönemde devreye girerek çarpıcı bir öneriyle kamuoyunun karşısına çıktı.

Herzog, yolsuzluk davalarının İsrail yönetiminde derin bölünmelere neden olduğunu, hukuki süreçlerin rejimi zayıflattığını ve toplumda ayrışmaları körüklediğini belirtti. Bu nedenle, savcılık makamıyla savunma arasında uyumlu bir pazarlık masası kurulmasını talep etti. Amacı, hukuki yargılamaların yanı sıra siyasi kutuplaşmayı azaltmak ve rejimin anayasal bütünlüğünü korumak olarak ifade edildi.

Ayrıca Herzog, kendisine af verme yetkisi tanınması durumunda bu olanağı değerlendirileceğini ve süreci toplum yararına, adalet ve barış duygusunu gözeterek yöneteceğini vurguladı. Bu açıklama, İsrail siyasetinde önemli bir dönüm noktası olarak yorumlanıyor.

Bu adım, Netanyahu’nun destekçileri arasında olduğu kadar karşıtları arasında da sert tartışmalara yol açtı. Destekçileri, Herzog’un önerisini krizden çıkış yolu olarak görürken, muhalefet ve direniş cephesi bu tür af ve pazarlıkların yolsuzlukla mücadelede olumsuz emsal teşkil edeceğini ve hesap verebilirliği zedeleyeceğini savunuyor.

İsrail’in direniş yanlısı analistleri, Herzog’un bu çağrısını rejimin krize daha fazla saplanmaması için bir teslimiyet ve rejimin belirli yapılarını koruma hamlesi olarak değerlendiriyor. Yolsuzlukların üzerinin örtülmesi ise halkın hak arama iradesi ve adalet taleplerinin gaspı anlamına geliyor.

Bu durumda, İsrail’de hukuki ve siyasi alanlar arasındaki çatışmanın derinleşmesi, giderek büyüyen bir rejim krizine dönüşüyor. Herzog’un önerileri, rejimin sahadaki sert çatışmalar kadar içeride de kırılgan bir yapı sergilediğini gösteriyor.

Netanyahu yolsuzluk davaları etrafında dönen bu gelişmeler, İsrail rejiminin meşruiyetini ve istikrarını ciddi tehdit ederken, bölgedeki güç dengeleri ve direniş hareketlerinin moralini de doğrudan etkiliyor. Herzog’un pazarlık ve af çağrısı, çözüm arayışları içinde çok tartışılacak bir hamle olarak kayda geçti.