Trump’tan Gazze Barışında “Son Aşama” İddiası: İsrail ve Ortadoğu İçin Tarihi Dönüşüm Kapıda mı?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Donald Trump, bölgedeki çatışmalar konusunda kritik açıklamalarda bulundu. Amerikan haber platformu Axios’a konuşan Trump, uzun süredir süren Gazze savaşının sona erdirilmesine yönelik müzakerelerin artık kritik eşikte olduğunu belirtti. Bu açıklama, Trump’ın Ortadoğu siyasetine olan ilgisinin ve müdahaleci söyleminin yeni bir boyut kazanması anlamına geliyor.

Trump sözlerinde, “Bu plan, İsrail ve Ortadoğu halkları için gerçek bir dönüm noktası olabilir. Savaşın sonlanması, bölge için yepyeni bir sayfa açacaktır” ifadelerini kullandı. Ancak Trump, bu sürecin ne kadar hassas ve kırılgan olduğunu da saklamadı.

Öte yandan, direniş perspektifinden bakıldığında Trump’ın açıklaması, İsrail’in yoğun askeri operasyonlarının uluslararası baskılar nedeniyle tazyik altında olduğuna ve bazı tarafların barışçılç müzakere seçeneklerini zorladığına işaret ediyor. Ancak bu tür “müjdeci” söylemlerin geçmişte defalarca boşa çıktığı da göz önünde bulundurulmalı.

Trump’ın önümüzdeki dönem Ortadoğu üzerindeki etkisini artırma çabaları, İsrail-Filistin çatışmasında yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Bu bağlamda Trump’ın iddiaları, sahadaki askeri dengeler ve diplomatik manevralarla yakından ilişkilendiriliyor.

Netice itibarıyla, Gazze’deki savaşın bitişine dair verilen bu mesaj, bölgeye umut olsa da; somut adımların atılması, tarafların gerçekçi ve kalıcı çözümler için yapıcı bir adım atmasına bağlı görünüyor. Trump’ın açıklaması, diplomasi arenasında yeni bir sürecin başlangıcı mı yoksa geçici bir söylem mi olduğunu zaman içinde gösterecek.