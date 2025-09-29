Arap Başkentlerinden ABD’ye Ateşkes Hamlesi: İsrail’in Tam Çekilmesi ve Geçici Filistin Hükümeti Zorunlu!

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Arap dünyasının bazı önemli merkezleri, bölgedeki son gelişmeler ışığında ABD’nin Gazze ateşkesi planına daha müdahaleci bir yaklaşım sergiliyor. Gazze’deki insani krizin derinleştiği bu dönemde, söz konusu Arap ülkeleri ateşkes taslağının mevcut şeklinin yetersiz olduğunu düşünüyor ve daha radikal siyasi değişiklikler talep ediyor.

İsrail’in sadece askerî eylemleri durdurmasının ötesinde, Gazze’den tamamen çekilmesi Arap dünyasının asıl beklentisi haline geldi. Bu kapsamda, direniş güçlerinin sahadaki başarısı ve uluslararası destekle, geçici teknokratlardan oluşacak bağımsız bir Filistin hükümetinin kurulması adeta bir olmazsa olmaz şart olarak öne çıkıyor. Arap başkentleri, yönetimin, işgal baskısından uzak, halkın gerçek taleplerini karşılayacak nitelikte olmasını istiyor.

Washington, bu Arap taleplerini İsrail’e iletme sürecinde kritik bir aracı rol üstleniyor. Anlaşılan o ki, ABD yönetimi, bölgedeki müttefikleri arasındaki hassas dengeyi gözetmek zorunda kalacak. İsrail üzerindeki bu baskı, ateşkesin kapsam ve içeriğinde belirgin bir değişikliğin habercisi olabilir.

Arap ülkelerinin bu tavrı, direniş ekseninde güçlü bir destek mesajı olarak okunuyor. Filistin halkının haklı talepleri doğrultusunda atılan bu adımlar, bölgedeki statükoyu sorgulayan yeni bir siyasi denklemi işaret ediyor. Aynı zamanda ABD’nin bölgedeki rolü ve tarafsızlık iddiası da ciddi biçimde sorgulanmaya açık hale geliyor.

Sonuç itibarıyla, Gazze’de barışın sağlanması için uluslararası aktörlerin ve bölge güçlerinin birbirinden bağımsız değil, iç içe geçmiş çıkarlara dayalı bu diplomatik mücadelesi devam ediyor. Arap ülkelerinin sert müdahalesi, ateşkes planının şekillenmesinde kilit bir dönüm noktası olabilir. Bölgede yeni bir siyasi sürecin kapıları aralanırken, Filistin davasına verilen destek de görünürlük kazanıyor.