Netanyahu, Trump Görüşmesi Öncesi Kritik Hazırlıkta: Witkoff ve Kushner’le Gazze Planını Görüştü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD yönetiminin hazırladığı Gazze ateşkes planı için önemli bir diplomatik hareketlilik içinde. ABD Başkanı Trump ile gerçekleştireceği görüşme öncesi, politik ve askeri stratejinin merkezindeki isimlerden Witkoff ve Jared Kushner ile detaylı istişarelerde bulundu. Bu hazırlık, Netanyahu’nun Washington’da sağlam bir destek almaya dönük kararlılığını gösteriyor.

İsrail medyasının aktardığı bilgiye göre, Hamas’ın ateşkes planı hakkında henüz resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Bu durum, direniş cephesinde büyük tepkilere yol açarken, İsrail’in planı tek taraflı dayatma stratejisinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bölgenin gerçek tarafı olan Hamas’ın dışlanışı, barış umutlarını zayıflatıyor.

Toplantıda ana gündem maddesi, Netanyahu’nun Beyaz Saray’a giderek ABD başkanından alacağı desteği nasıl perçinleyeceği oldu. Trump’ın bu görüşmede İsrail’in güvenlik taleplerini vurgulaması, planın uygulama aşamasında kritik önem taşıyor.

Analistler, Netanyahu’nun ABD ile yakın işbirliği sayesinde bölgede İsrail lehine köklü değişiklikler planlandığını belirtirken, Hamas’ın dışlanmasının sürecin adalet ve kalıcılığını tehlikeye attığına dikkat çekiyor. Direnişin sesini duyurmaması, İsrail’in siyasi üstünlüğünü tümüyle kabul ettirmeyi amaçlayan bir hamle olarak yorumlanıyor.

Netanyahu’nun Washington’da alacağı destek, İsrail’in Gazze politikasını şekillendirecek ana faktör. Ancak bölgede sivil halkın ve Filistin direnişinin dışlanması, yeni bir huzursuzluk ve çatışma dalgasını tetikleyebilir. Sürecin gidişatı, bölgenin kısa vadeli güvenliği kadar uzun vadeli siyasi dinamikleri üzerinde de belirleyici olacak.