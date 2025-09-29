Netanyahu’nun Iraklı Direnişe Tehdidi Bağdat’ı Harekete Geçirdi: Egemenlik Vurgusu ve Kararlı Direniş

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Netanyahu’nun sert açıklamaları, Irak’taki siyasi dengeleri sarsıyor. Bağdat, İsrail’in bölgedeki tehditlerine karşı refleks gösteriyor; hükümet yetkilileri, Irak topraklarının dış müdahalelere kapalı olduğunu vurgulayarak egemenlik mesajı verdi. Resmi açıklamalarla birlikte, arka plandaki diplomatik temasların da yoğunlaştığı öğrenildi.

Öte yandan, Irak’ta faaliyet gösteren direniş unsurları Netanyahu’nun tehditlerine kayıtsız kalmayacaklarını ilan etti. Bu gruplar, “savaş seçeneği de dahil olmak üzere tüm ihtimalleri değerlendirdiklerini” belirterek, bölgedeki gerginliğin yeni bir aşamaya taşınabileceği sinyalini verdi.

Bu gelişme, Irak içindeki direnişin sadece sınırlı bir güç değil, aynı zamanda siyasi ve askeri olarak da organize ve kararlı olduğunu gösteriyor. Netanyahu’nun tehditleri, direniş ekseni üzerindeki baskıyı arttırmakla kalmayıp, Bağdat’ın kendi sınırlarını savunma refleksini de ateşlemiş durumda.

Irak hükümeti için öncelik, hem kamuoyunda sükuneti sağlamak hem de dış tehditlerin ülke içindeki etkisini minimize etmek. Tüm bu dinamikler, Irak’ın bölgesel savaş senaryolarından uzak durma isteğini, ama aynı zamanda egemenlik ve direniş hakkının da altını çizer nitelikte.

Sonuç olarak, İsrail’in Irak’ta direniş gruplarına yönelik açıklamaları, bölgesel gerilimi bir kat daha artırabilir. Buradan hareketle, Irak’ın direniş cephesi ve siyasi liderliği, hem savunma hem diplomasi alanında yeni hamleler yapmak zorunda kalacak. Netanyahu’nun tehditleri, bölgedeki güç dengeleri açısından kritik bir eşikte duruyor.