Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan siyasetinde yeni bir kriz kapıda. Başbakan Nevaf Selam ile Cumhurbaşkanı Jozef Aun arasında yaşanan anlaşmazlıklar, ülkedeki siyasi dengeyi sarsmaya devam ediyor. Selam’ın Suudi Arabistan’dan beklediği güçlü desteğin gelmemesi üzerine yalnızlaşması, krizin hızla derinleşmesine neden oldu.

Siyasi çevreler, Selam’ın yaptığı hamlelerin yetersiz kalması ve karşıt blokların sert tutumu nedeniyle adayını zorunlu bir yalnızlıkla baş başa bırakıldığını not ediyor. Bu yalnızlığın, Selam’ın politika üretmesini ve etkili koalisyon kurmasını engellediği ifade ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Lübnan meclisinde de yaşanması muhtemel tartışmaların, krizi daha görünür ve kritik bir düzeye taşıması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Aun ve destekçileri, Selam’ın politikalarını sert bir şekilde eleştirirken, hükümetin işleyişi konusunda ciddi şüpheler dile getiriliyor.

Bu siyasi gerginliğin altında yatan temel nedenlerin başında dış destek arayışları ve bölgesel dengelerin Lübnan üzerindeki etkisi yer alıyor. Suudi Arabistan’ın çekingen tutumu, Selam’ın pozisyonunu zayıflatırken, ülke içinde koalisyonlar arasındaki çatlaklar derinleşiyor.

Direniş yanlısı gözlemciler, bu tür krizlerin Lübnan içindeki işgalci ve bölücü politikaların kırılma noktasına geldiğinin bir işareti olduğunu belirtiyor. Aynı zamanda, halkın beklentilerinin ve taleplerinin bu siyasi çekişmelerden daha fazla zarar gördüğü bir dönemde bulunuyoruz.

Neticede, Lübnan’daki bu siyasi çatışma, sadece bir başbakan ve cumhurbaşkanı mücadelesi değil; ülke geleceğinin, egemenlik ve direniş perspektifinin şekillendiği kritik bir kesit olarak karşımızda duruyor.