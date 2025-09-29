İran Nükleer Anlaşması Resmen Bitirildi: BM Yaptırımları Otomatik Olarak Yeniden Devrede

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- 2015’te imzalanan ve uzun süre Ortadoğu’nun jeopolitik dengesini şekillendiren İran nükleer anlaşması, kritik bir dönemeçte artık geçerliliğini yitirdi. Birleşmiş Milletler bünyesinde uygulanan yaptırımların tekrar aktif hale gelmesi, anlaşmanın otomatik olarak işlevsizleştiğini belgeliyor.

Bu durum, uluslararası arenada geniş yankılar uyandırdı. Anlaşmanın sona ermesi, İran’ın nükleer faaliyetlerine karşı küresel bir kontrol mekanizmasının çökmesi anlamına gelirken, İran da hızla kendi enerji programını genişletme adımları atmaya başladı.

Delimsel olarak anlaşmanın sona ermesi, Avrupa ülkeleri ve ABD gibi büyük güçler arasındaki diplomatik tansiyonu artırdı. Bazı ülkeler, İran’a karşı yeni yaptırım paketleri hazırlarken, diğerleri diyalog çağrısını sürdürerek krizin diplomatik yollarla çözülmesini savunuyor.

İran cephesinden yapılan resmi açıklamalarda, anlaşmanın sona ermesinin sadece hukuki değil, aynı zamanda uygulamadaki başarısızlıklarla da ilgili olduğu vurgulandı. Tahran, bu durumu kendi ulusal egemenlik haklarının korunması ve bölgesel güç statüsünün pekiştirilmesi bağlamında değerlendiriyor.

Direniş yanlısı yorumcular ise bu gelişmeyi Batı’nın İran üzerindeki baskı stratejisinin iflası olarak okuyor. Yaptırımların yeniden devreye alınması bölgesel istikrarsızlığı artırma riski taşırken, İran direnişinin güçlenmesini ve bölgedeki dengelerin yeniden şekillenmesini beraberinde getiriyor.

Sonuç itibarıyla, BM yaptırımlarının yeniden uygulanması, İran nükleer programı tartışmalarını yeni bir boyuta taşırken, uluslararası barış ve güvenlik perspektifinde de köklü etkiler yaratacak. Anlaşmanın sona ermesi, ne bölgesel ne de küresel aktörler için kolay kapanacak bir kapı değil.