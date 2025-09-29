İran Siyonist İsrail'in nükleer silah programını ifşa etti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İşgalci İsrail rejiminin silahları ve emperyal emellerini saran gizlilik duvarı bir kez daha çatladı ve bu sefer, Tel Aviv'in nükleer cephaneliğini ve artan yıkıcı güç hırsını onlarca yıldır gizlemeye çalışan İsrailli yetkililer ve müttefiklerinin başına yıkıldı.

İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in televizyonda yayınlanan konuşmasında, İslam Cumhuriyeti'nin son ve benzeri görülmemiş istihbarat başarısını açıklamasının ardından şok ve dehşet dalgaları yayıldı.

İran İstihbarat Bakanlığı tarafından ifşa edilen bu bulgu, Siyonist rejim liderlerinin caydırıcılık ve meşruiyet arayışındaki beyhude çabalarını doğrudan hedef alarak, İsrail'in nükleer silah programını olağanüstü bir hassasiyetle detaylandıran milyonlarca sayfa belge de dahil olmak üzere büyük bir belge hazinesini ortaya çıkardı.

Bakanın açıklamasına göre, bu hazine, geçmiş ve mevcut silah projelerinin kayıtlarını, eski silahları modernize etme ve yeniden işleme çabalarını ve ABD ile çeşitli Avrupa ülkeleriyle ortak girişimleri içeriyor.

Ayrıca, Tel Aviv'in nükleer cephaneliğini geliştirmeye dahil olan idari ağlar ve personel hakkında tam veriler bulunuyor. Hatib, bakanlığın 189 üst düzey İsrailli nükleer ve askeri uzmanın kimliklerini, bağlantılarını ve spesifik rollerini ortaya çıkardığını da ekledi.

Yayınlar sırasında, izleyicilere silah programı üzerinde aktif olarak çalışan kişilerin personel kartları ve fotoğrafları gösterildi; bu kişilerin kameralar tarafından detaylı bir şekilde kaydedildiklerinden habersiz oldukları açıktı.

Şaşırtıcı bir şekilde Hatib, açıklanan listenin tamamlanmaktan uzak olduğunu vurguladı.

Hatib, hassas çift kullanımlı tesislerin kesin ayrıntılarını içeren istihbarat hazinesinin, İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) teslim edildiğini ve bunun, İslam Cumhuriyeti'ne karşı son zamanlarda dayatılan savaşsız savaş sırasında tam olarak nereyi hedef alacaklarını bilmelerini sağladığını açıkladı.

Eski IRGC komutanı ve İslam Devrimi Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin kıdemli danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safavi'ye göre, verilen yanıt, Siyonist düşmana "500'den fazla uzun menzilli füze" ateşlenmesini içeriyordu.

Safavi, bu misillemenin, dayatılan savaş sırasında Rehber ile üç ana devlet organının başkanları arasında "çok güçlü bir uyum" sergilediğini vurguladı.

Hatib'in açıklamaları, İran'ın savaştaki yanıtını güçlendirmede istihbarat bakanlığının rolüne ışık tutarak, stratejik caydırıcılık, derin istihbarat sızması ve hassas vuruşların eşsiz karışımını vurguladı.

Netanyahu: Kendi ajanları tarafından ihanete uğrayan bir suçlu

Bakan, İsrail'in nükleer ajansları, askeri kurumları ve hatta yerleşimci toplulukları içindeki unsurların, son savaş sırasında İran istihbaratıyla işbirliği yapmak için açgözlülük ve intikam karışımından motive olduğunu ortaya koymaya devam etti.

Hatib, bu anı, rejimin "yozlaşmış ve suçlu" başbakanı Benjamin Netanyahu'yu hedef almak için kullanarak, onun kendi nükleer ve askeri aygıtının üyelerinin bile kendisine dönmesine neden olacak kadar "derin bir nefret" provoke ettiğini söyledi.

Netanyahu'nun sık sık gündeme getirdiği "İran'ın su krizi"ne atıfta bulunarak, "Ülkenin (İran) su sorunlarıyla uğraşmak yerine," diye belirtti Hatib, "kendi personelinin geçim sorunlarını ele alsan iyi edersin."

"Finansal kazançla motive olan, bizimle işbirliği yapan ve hala yapmaya devam edenler," diye ekledi bakan.

Sonuç: Gizlilik Çağının Sonu

Genel olarak Hatib, bu istihbarat başarısını, İsrail'in nükleer belirsizlik döneminin etkin bir şekilde sona erdiğine dair net bir işaret olarak tanımladı. Bu politika, Tel Aviv'in ezici kanıtlara rağmen yüzlerce nükleer savaş başlığına sahip olduğunu ne kabul ettiği ne de reddettiği bir dönemi ifade ediyordu.

Bu başarıyı, "rejimin ve destekçilerinin gizlilik geçmişinin sadece küçük bir kısmının" ifşası olarak nitelendirdi ve bu, İsrail'in "nükleer belirsizlik politikasının sona erdiğine" dair bir başka işaret olarak hizmet etti.

Cuma günkü bu ifşaat, bu yaz başından beri İran'ın art arda gelen hızlı istihbarat başarılarının ardından geldi ve bu başarılar, İsrail'in İslam Cumhuriyeti'ne karşı doğrudan ve dolaylı savaşıyla örtüşüyor.

Her ifşaat, İranlı yetkililer tarafından son tarihin en önemli istihbarat karşı saldırılarından biri olarak tanımlanan, kendi sofistike ve hassas istihbarat operasyonlarıyla gurur duyan bir rejimi hedef alan harekata katkıda bulundu.

7 Haziran'da kaynaklar, İran ajanlarının Tel Aviv'in gizli nükleer programını özetleyen büyük bir stratejik belge hazinesine el koyduğunu bildirmişti.

Tesisleri, planları ve on yıllardır süren gizli projeleri detaylandıran materyaller, işgalci rejime şimdiye kadar verilen en zarar verici darbelerden birini indirdi.

Haftalar sonra, 28 Temmuz'da istihbarat bakanlığı, İsrail ve ABD tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen "tam kapsamlı hibrit" bir saldırı olarak tanımladığı, 12 günlük dayatılan savaş sırasındaki çok yönlü karşı istihbarat operasyonlarını özetleyen nadir bir açıklama yayınladı.

Bu savaşta İsrail, İran'ın nükleer, askeri ve sivil altyapısını yok etmeye çalıştı, ancak Tahran, titizlikle planlanmış bir misilleme operasyonuyla yanıt verdi ve sonuçta Tel Aviv'i ateşkes talep etmek zorunda bıraktı.

İstihbarat bakanlığı, ajan ağını, sızmaya yönelik girişimleri bozma ve saldırının arkasındaki terörist gruplar ve belirli Avrupalı aktörler de dahil olmak üzere yabancı desteğin tam boyutunu ortaya çıkarmakla görevlendirdi.