Irak Direnişi: Netanyahu’nun tehditleri direnişin gücünün ispatıdır

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Katil Netanyahu, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada İran ve direniş cephesine yönelik saldırgan ifadeler kullandı, Irak’taki direniş gruplarını ise doğrudan tehdit etti. Bu tehditler, Irak’ın egemenliğine yönelik açık bir saldırı olarak değerlendirildi. Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, “Her Irak vatandaşına yönelik saldırı, tüm Irak’a saldırıdır” diyerek sert tepki gösterdi.

Nuceba Hareketi Siyasi Konsey üyesi Firas el-Yasir de Netanyahu’nun tehditlerinin direnişi yıldıramayacağını vurguladı. Yasir, “Eğer direniş etkisiz olsaydı, Netanyahu bu kadar tehdit etme ihtiyacı duymazdı. Bu tehditler, direnişin gücünün açık göstergesidir” dedi.

El-Yasir, ABD ve İsrail’in Irak’ta askeri ve istihbari faaliyetlerini yakından takip ettiklerini, direnişin olası saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu belirtti. “Direnişin hedef bankasında ABD ve müttefiklerine ait birçok stratejik nokta vardır. Olası bir saldırıda bu hedefler ateş altında olacaktır” ifadelerini kullandı.

Iraklı yetkililer, Netanyahu’nun açıklamalarının Siyonist rejimin bölgedeki çıkmazını gösterdiğini, direnişin ise hem halk desteği hem de saha gerçekliğiyle Irak’ın kalkanı olmaya devam edeceğini kaydetti.