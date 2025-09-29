Lübnan Müslüman Alimler Birliği: Hizbullah, ABD ve İsrail planlarını boşa çıkardı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Müslüman Alimler Birliği Mütevelli Heyeti Başkanı Şeyh Gazi Hanine, Hizbullah'ın Filistin'i savunurken aynı zamanda Lübnan'daki ulusal rolünü her zaman yerine getirdiğini ve bu yolda kalacağını vurguladı. Hanine, "Şehit Nasrallah, İmam Hamenei'nin feraset gözüydü ve Filistin davasına özel bir yer verdi" dedi.

Tesnim Haber Ajansı'na konuşan Şeyh Ghazi Hanine, Şehit Seyyid Hasan Nasrallah'ın mirasını, Hizbullah'ın Siyonist düşmanla mücadelesini ve Lübnan'ın iç işlerindeki rolünü değerlendirdi. İşte açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Hizbullah, Filistin davasına verdiği önemin yanı sıra, Lübnan'ın iç durumuyla da her zaman yakından ilgilenmiş ve farklı mezhepler arasındaki ilişkileri düzenlemek için büyük çaba göstermiştir.

Hizbullah, Sünniler, Hristiyan ve Dürzi kardeşler ve ülkedeki diğer güçlerle her zaman en iyi ilişkileri kurmuştur.

Şehit Seyyid Hasan Nasrallah, güçlü bir miras bırakmıştır ve bu miras direnişi kararlılıkla savunmaya devam edecektir.

Şehit Seyyid Hasan Nasrallah, iç siyasi bir liderden, Arap ve İslam dünyasında etkili bir bölgesel aktöre dönüşmüştür.

Hizbullah'ın ve Lübnan İslami Direnişi'nin silahı elinde tutmaya devam edecek ve partinin askeri ve siyasi gücü ayakta kalacaktır.

Direniş, İmam Humeyni'nin Öğretileri Üzerine Şekillendi

Şeyh Hanine, "Filistin meselesi, İmam Humeyni'nin devriminin temel taşlarından biriydi ve bu nedenle Filistin meselesinin İran Anayasası'nda temel bir konu olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı. Hanine, 1982'de Siyonist işgal güçlerinin Lübnan'a saldırmasıyla birlikte, bir grup Lübnanlı gencin Siyonist düşmanla yüzleşmek için ayaklandığını ve bu direnişin zamanla Hizbullah çatısı altında örgütlendiğini belirtti.

Şeyh Hanine, "Hizbullah'ın Lübnan'da ortaya çıkışı ve sahneye girişi, siyasi bir girişim değil, inanç temelli bir hareketti. Filistin toprakları, peygamberlerin, Mirac'ın ve Resulullah'ın toprağıdır. Siyonist rejim ise müminlere karşı en amansız düşmandır" dedi.

Hizbullah'ın Lübnan İçindeki Hizmet ve Başarıları

Hizbullah'ın Siyonist düşmana karşı direnişe odaklanmasının, Lübnan'ın iç durumuna odaklanmasına engel olmadığını vurgulayan Hanine, şunları kaydetti:

Sosyal düzeyde: Hizbullah, sağlık ocağı, hastane, üniversite, okul, medrese, hüseyni ve cami dahil olmak üzere çok sayıda kültürel, eğitim, dini, sosyal, yardım ve sağlık kurumu kurdu.

Siyasi düzeyde: Hizbullah, 1992'den itibaren güçlü bir şekilde parlamentoya katıldı ve Lübnan genelinde çeşitli güçlerle siyasi ilişkiler ve ittifaklar kurdu.

Hanine, "Hiç kimse Hizbullah'ı Filistin davasına olan bağlılığı nedeniyle eleştiremez; çünkü Hizbullah her zaman Lübnan'ın iç durumuyla da derinden ilgilenmiş ve ulusal sorumluluklarını asla terk etmemiştir" diye konuştu.

Şehit Nasrallah, Filistin Davasına Yeni Bir Boyut Kazandırdı

Şeyh Hanine, Şehit Nasrallah'ın 32 yıl boyunca Filistin davasına yeni bir boyut kazandırdığını ve bölge için yeni bir İslami kültür inşa ettiğini söyledi. Hanine, "Hiçbir İslami akım, Şehit Seyyid Hasan Nasrallah'ın yeni İslami söylemiyle Filistin davasına verdiği boyutu dışarıdan sağlayamadı" ifadelerini kullandı.

Şehit Nasrallah'ın sadece söylemle sınırlı kalmadığını, aksine pratik bir eylem adamı olduğunu belirten Hanine, onun Lübnan'daki tüm mezhep ve akımlarla, Lübnan'daki Sünni Müslümanlarla, Arap ve İslam bölgesiyle ve General Mişel Avun liderliğindeki Hristiyan güçlerle bütünleşik bir yaklaşım sergilediğini aktardı.

Şehit Nasrallah, İmam Hamenei'nin Feraset Gözüydü

Şeyh Hanine, "Şehit Seyyid Hasan Nasrallah, Filistin'den Beyrut, Şam, Bağdat, Sana ve Tahran'a kadar Direniş Ekseni'ni güçlendirmede temel bir faktördü. O, İmam Seyyid Ali Hamenei'nin feraset gözüydü" değerlendirmesinde bulundu.

Hanine, Şehit Nasrallah'ın eski Suriye hükümeti, Hamas, İslami Cihad ve Yemen'deki Ensarullah Hareketi gibi bölgesel güçlerle güçlü ilişkiler kurduğunu da sözlerine ekledi.

Direnişin Yolu Devam Ediyor

Şehit Nasrallah ve Şehit Seyyid Haşim Safiyüddin'in şehadetinin Lübnan direnişi üzerindeki etkisi sorulduğunda Hanine, "Hiç şüphesiz, bu iki büyük liderin şehadeti, Lübnan'daki İslami direnişin yolunda derin bir etki bıraktı. Ancak bu, direniş yolunun durduğu anlamına gelmez; çünkü bu yol devam ediyor ve boşluklar dolduruluyor" cevabını verdi.

Hanine, Şeyh Naim Kasım'ın liderliğe gelişi sonrasında Hizbullah'ta herhangi bir zayıflık, geri çekilme veya teslimiyet olmadığını, aksine savaşçıların Siyonist düşmanla çatışmaları yoğunlaştırdığını ve daha fazla zafer elde ettiğini vurguladı.

Asıl Düşman Amerika'dır

Hanine, Hizbullah'ın kuruluşundan bu yana asıl düşmanlarının Amerika olduğunun bilincinde olduğunu belirterek, "Siyonist rejim, Amerikan düşmanının elindeki bir araçtan başka bir şey değildir ve aslında ABD'nin ve onun art arda gelen hükümetlerinin emri altında hareket eden bir çetedir" dedi.

Hizbullah'ın Silahları Direnmeye Devam Edecek

Hanine, ABD'nin Lübnan'daki direnişi silahsızlandırma çabalarına değinerek, "Direnişin tutumu, Şeyh Naim Kasım tarafından açıkça ifade edildi: 'Kendimizi, silahlarımızı, onurumuzu ve milletimizin onurunu savunurken şehit olmaya hazırız'" ifadelerini kullandı.

Lübnan ordusunun da Hizbullah'ı silahsızlandırmanın Lübnan ve iç barışı için ciddi bir tehdit oluşturacağını açıkça ilan ettiğini hatırlatan Hanine, "Sonuç olarak, silah Hizbullah'ın ve Lübnan İslami Direnişi'nin elinde kalacak ve Hizbullah'ın askeri ve siyasi gücü ayakta kalacaktır" diye konuştu.

Hizbullah, Lübnan'ın ve Filistin Davasının Teminatı Olacak

Şeyh Hanine, "Şehit Seyyid Hasan Nasrallah'ın dediği gibi, biz Ali bin Ebu Talip'in Şiileriyiz ve Filistin'i asla terk etmeyeceğiz" diyerek, Hizbullah'ın Filistin davasına bağlılığını teyit etti.

Hanine, Hizbullah'ın Lübnan siyasi sahnesinde köklü ve güçlü bir aktör olduğunu, gelecek parlamento seçimlerinde de temel bir sütun olacağını belirterek, "Allah'ın izniyle, Hizbullah, Lübnan'ın, halkının ve Filistin davasının geleceğinin teminatı olmaya devam edecektir" ifadesiyle sözlerini tamamladı.