29 Eylül 2025 - 19:05
Ayetullah Hamanei’den Ayetullah Sistani’ye taziye mesajı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, Ayetullah Sistani’nin eşinin vefatı üzerine taziye mesajı yayımlayarak, Allah’tan rahmet ve mağfiret niyazında bulundu.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Irak’ın önde gelen dini mercilerinden Ayetullah Seyyid Ali Sistani’nin kıymetli eşinin vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

İmam Hamanei, mesajında Ayetullah Sistani’ye hitaben, “Muhterem eşinizin vefatı sebebiyle taziyelerimi iletiyor, yüce Allah’tan kendisine rahmet ve mağfiret diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Mesajın sonunda Ayetullah Hamanei, Allah’ın Sistani’ye sabır ve metanet vermesi için dua etti.

