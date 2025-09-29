HTŞ rejimi bakanı güvence verdi: İsrail için tehdit olmayacağız

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin yaptığı son açıklamalar, HTŞ rejiminin İsrail’le örtülü normalleşmesini ve işgalci siyonist rejime karşı teslimiyetçi tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Şeybani, Amerikan CNN televizyonuna verdiği röportajda Suriye’nin “İsrail dahil kimseye tehdit oluşturmayacağını” söyleyerek, İsrail’in işgal ve saldırılarına rağmen direniş eksenine karşı tavır aldı.

Bakan Şeybani, 8 Aralık’tan bu yana İsrail’in Suriye topraklarına 400’den fazla saldırı düzenlediğini, binlerce sivil ve askeri noktayı hedef aldığını kabul etti. Ancak bu saldırıları gerekçe göstererek, “Suriye’de Hizbullah ya da İran destekli gruplar yok, biz İsrail’e tehdit oluşturmayacağız” ifadeleriyle işgalci rejimin güvenliği için adeta garanti verdi. Bu açıklamalar, İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki yeni işgal alanlarını genişletmesi ve BM güçlerinin etkisizliğini ortaya koymasına rağmen geldi.

Şeybani’nin, devlet dışı silahlı grupların “kaos ve bölünmeye yol açacağını” söylemesi, fiilen Suriye’yi savunan direniş güçlerini hedef alan bir mesaj niteliği taşıyor. Oysa Suriye’nin bugün işgal altında olması, doğrudan direniş ekseninden uzaklaşmasının bir sonucudur.

“Güçlü ve birleşik Suriye’nin hatta İsrail için bile faydalı olacağını” iddia eden Şeybani, ülkesinin geleceğini işgalci rejimin güvenliğiyle aynı kefeye koyarak, siyonistlerin ekmeğine yağ sürdü. Bu yaklaşım, ABD’nin dayattığı İbrahim Anlaşmaları mantığının Şam’da kabul gördüğünün açık işaretidir.

Suriye’nin bağımsızlığını ve bütünlüğünü gerçekten savunmanın yolu, işgalci İsrail’e güvence vermek değil, direniş ekseniyle birlikte işgale karşı mücadeleyi yükseltmekten geçmektedir. Şeybani’nin “Suriye kimseye tehdit değil” sözleri, İsrail’in saldırılarını aklayan ve Suriye’yi savunmasız bırakmayı hedefleyen tehlikeli bir normalleşme politikasıdır.