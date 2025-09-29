Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 80. oturumu ve yan etkinlikleri, İran'ın nükleer diplomasisinin yolunu korumak için son çabaların sahnesi oldu. "Abbas Iraççi" liderliğindeki İranlı diplomasi heyeti ve "Mesud Pezekiyan"ın aktif diplomasisi, Tahran'ın tüm makul ve yapıcı diplomatik yolları takip ettiğini gösterdi; Kahire anlaşmasından, İsrail'in İran topraklarına saldırıları ortasında bile üç Avrupa ülkesiyle doğrudan müzakerelere kadar. Ancak, Avrupalılar İran'a yönelik baskı ve suçlama politikasına bağlı kalmaya devam ettiler.

Avrupa ve Baskı Politikasına Bağlılık

Üç Avrupa ülkesinin talepleri her zaman mantıktan yoksun olmuştur ve hedefleri krizi çözmek değil, İran'a baskı yapmak ve sorumluluğu başkasına atmak için bahane yaratmaktır. Tahran, BMGK Anlaşması çerçevesinde tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş ve yasal ve mantıklı diplomatik yolları tamamen takip etmiştir.

İran'ın çabaları, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliği ve kritik anlarda Avrupa ile doğrudan diyalogları bile içermiş, ancak karşı taraftan fiili bir yanıt alınamamıştır.

Güvenlik Konseyi'nin Cuma Günkü Oturumunda Ne Oldu?

Cuma günü Güvenlik Konseyi, 2231 sayılı kararın altı aylık uzatılması için Rusya ve Çin'in ortak tasarısını görüşmek üzere toplandı. İran'ın Ajans ile işbirliğinin devamını ve diplomasi için yeni bir fırsatı vurgulayan bu tasarı, 9 ret, 2 çekimser ve sadece 4 olumlu oyla reddedildi ve bu, Avrupa'nın Vaşington'un yeşil ışığı olmadan bağımsız karar vermekten aciz olduğunu gösterdi; Rusya temsilcisinin açıkça hatırlattığı bir nokta.

Rusya, Çin, Cezayir ve Pakistan kararı onayladı, ancak ABD, İngiltere, Fransa, Sierra Leone, Slovenya, Danimarka, Yunanistan ve Somali ret oyu verdi, Guyana ve Güney Kore ise çekimser kaldı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi "Dmitri Polyanski", Avrupa üçlüsünü İran'a mantıksız baskı yapmakla suçladı ve tetik mekanizmasının aktifleştirilmesini meşruiyetten yoksun olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanı "Abbas Iraççi" vurguladı: İran, Batı'nın tek taraflı yükümlülük ihlalleri nedeniyle, bazı BMGK yükümlülüklerini azaltmak zorunda kalmıştır ve karar tasarısını destekleyen ülkeler "tarihin doğru tarafında" yer almaktadır çünkü bu tasarı, diplomasi ve diyaloğun kapılarını açık tutmak ve çatışmadan kaçınmak için samimi bir çabanın göstergesiydi.

Çin, Pakistan ve Cezayir temsilcileri de diplomasi ve BMGK'yı tek kalıcı çözüm olarak vurguladılar ve barışçıl bir çözümün olmamasının bölgesel ve uluslararası barışı tehdit ettiği uyarısında bulundular.

Buna karşılık, ABD, Fransa ve Almanya temsilcileri İran'ı yükümlülüklerini ihlal etmekle suçladılar ve yaptırımların geri döneceğini açıkladılar.

İran'ın ABD Baskısına Tepkisi

Cumhurbaşkanımız Mesud Pezekiyan dün (Cumartesi) New York'tan dönmeden önce gazetecilerle yaptığı toplantıda, Vaşington'un üç aylık yaptırım askısı karşılığında uranyum zenginleştirmenin tamamen durdurulmasını talep ettiğini açıkladı.

Pezekiyan bu talebi "kabul edilemez" olarak nitelendirerek reddetti ve vurguladı: "Eğer onların mantıksız talebi ile 'snapback' (yaptırımların otomatik geri dönüşü) arasında seçim yapmamız gerekiyorsa, snapback'i seçeriz ve onunla da kendi sorunlarımızı yönetiriz."

İran'ın komşuları, BRICS ve Şanghay ülkeleri ile ilişkilere ve halkın desteğine güvenerek mevcut koşulların üstesinden gelme kapasitesine sahip olduğunu ekledi.

Cumhurbaşkanımız vurguladı: İran'ın dış politika ekibi, Abbas Iraççi ile birlikte, çeşitli Avrupa ve İslam ülkeleriyle çok sayıda görüşme yapmıştır ve İran Batı'nın baskılarına boyun eğmeyecektir. İran asla nükleer silah üretme aşamasına yaklaşmamıştır ve amacımız bölgede barış ve güvenliği korumaktır.

İran'ın vekil grupları kışkırtmadaki rolüne ilişkin suçlamaları İsrail propagandası olarak nitelendirdi ve "Hizbullah ve Hamas gibi direniş gruplarının şiddeti ve tepkileri, İsrail'in saldırganlıklarına bir yanıttır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı, ulusal birlik, ülkenin bilimsel, kültürel ve iletişimsel gücünün artırılması ve diplomatik ilkelere bağlılık gereğini vurgulayarak, "İslam Cumhuriyeti'nin meşruiyeti, bizim nükleer silah peşinde koşmamamızdır ve Batı'nın amacı korku yaratmaktır" dedi.

Iraççi'den Genel Sekrete Mektup: Yaptırımların Geri Dönüşü Meşruiyetten Yoksundur

İran Dışişleri Bakanı Seyid Abbas Iraççi, dün akşam Genel Sekreter ve Güvenlik Konseyi'ne hitaben yazdığı mektupta, üç Avrupa ülkesi ve ABD'nin 2231 sayılı karar kapsamında sona eren yaptırımları canlandırma girişimlerini "yapılamaz ve geçersiz" olarak nitelendirdi ve İran'ın, 18 Ekim 2025 tarihinden sonra kısıtlamaların uzatılması veya canlandırılması için herhangi bir çabayı tanımayacağını vurguladı.

Iraççı, "Ne İran'ın ne de herhangi bir BM üyesinin, Batılıların yasa dışı eylemlerine uyma yükümlülüğü yoktur" dedi ve Genel Sekreter'den, İran'a yönelik siyasi baskı uygulamak için Sekreterya'nın kötüye kullanılmasını engellemesini istedi.

Ayrıca, "İran'a zarar vermek için herhangi bir girişim uygun bir yanıtla karşılaşacaktır ve sorumluluğu, yüzleşme yolunu seçenlerin üzerinde olacaktır" diyerek uyardı.

Sonuçlar ve İran Diplomasisinde Yeni Bir Sayfa

Bu toplantının sonuçları, yaptırımların geri dönüş yolunu açtı ve pratikte BMGK, Batılıların gürültüsü ve yaygarası içinde gömüldü; İran Dışişleri Bakanı'nın da onayladığı bir nokta.

Tahran'ın, Almanya, Fransa ve İngiltere büyükelçilerini geri çağırarak verdiği hızlı tepki, İran'ın nükleer diplomasisinde yeni bir sayfanın başladığını gösteriyor; İran'ın yükümlülüklerine tam bağlılık ve diplomatik ilkeleri koruyarak, müzakere sürecini yönetme ve uluslararası ilişkilerde mantıklı bir denge yaratma yeteneğini sürdürdüğü bir sayfa.

Bu aşama, küresel diplomasinin yüksek karmaşıklığının ve büyük güçler arasındaki etkileşimin bir örneğidir; bölgesel rekabetler, küresel güç ayrımları ve bazı tarafların mantıksız davranışlarının, İran ve uluslararası toplumun önüne yeni denklemler ve özel zorluklar koyduğu bir yer.

Ancak deneyimler, müzakere masasına dönme ve diplomasi yolunu yönlendirme kapasitesinin her zaman var olduğunu ve Tahran'ın akıllıca yaklaşımıyla koşulları yönetebileceğini göstermektedir.