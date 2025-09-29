Şehit Nasrallah'ın ardından Lübnan: Gerçek tehdit kukla hükümet

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Bir yıl önce Hizbullah’ın efsanevi lideri Seyyid Hasan Nasrallah ile yanında saf tutan komutan Seyyid Haşim Safieddin’in şehadeti sonrasında, Lübnan artık bölgesel ve küresel güçlerin iç içe geçtiği bir çekişme alanına dönüştü. Cuntavari çıkarlar peşindeki Beyrut’taki hükümet yetkilileri, 2026 parlamento seçimleri öncesi kendilerini “ulus-devlet” ve tarafsız aktörler olarak sunmaya çalışıyor. Joseph Aoun ve Navaf Salam gibi figürler, gerçek suçu ve yıkımı yaratan işgalci ve emperyal güçleri göz ardı ederek “istikrar” vaat ediyorlar.

Beşşar’a ve Batı müttefiklerine yaranma uğruna, Beyrut yönetiminin hedefi göründüğü gibi ülkeyi savaştan korumak değil; Hizbullah’ın elindeki silahları teslim aldırarak direnişi zayıflatmak. Oysa gerçek tarih gösteriyor ki iki dekada önce Seyyid Nasrallah ve direniş güçleri Siyonist rejime karşı caydırıcılığı sağladı ve işgalin ilerlemesini durdurdu.

“Seyid-i Mukaveme” hem uluslararası bir simge hem de bir vatanseverdi. Dünya İslamı'nın geniş kesimlerince saygı gören bu lider, hem siyasi hem askeri mevkide hareket ederken daima Lübnan’ın ulusal çıkarlarını gözetti. Onun mirası, devlet kurumları ve farklı kesimler arasında denge kurup ülke bütünlüğünü savunmak oldu.

Direnişin doğuşu ve Lübnan’ın yeniden doğuşu

Lübnan’da “İslami Mukavemet” olarak anılan yerel bir gücün ortaya çıkışı, işgale karşı direniş iradesini somutlaştırdı. Halk, mezhepsel ve siyasi farklılıkları bir kenara bırakarak tek bir bayrak altında toplanıp bağımsızlık ve kalkınma talep etti. Seyyid Nasrallah, sadece bir genel sekreter değil, aynı zamanda ülkenin menfaatine kendini adayan siyasi bir lider olarak üç dekada yakın liderliğinde Hizbullah’ı nicelik ve nitelik bakımından güçlendirdi ve Beyrut’taki siyasetçiler arasında uzlaşı zeminleri oluşturdu.

Direniş, devlet-inşa aracıdır

Lübnan’da devletleşme sürecinde Seyyid Nasrallah’ın rolü merkeziydi. Dini inançları ve İmam Humeyni’nin siyasi İslam fikirlerinden etkilenen ideolojik duruşuna rağmen, sosyal ve siyasal hayatta diyalog ve işbirliğini tercih ederek Hizbullah’ı farklı partiler, mezhepler ve topluluklar arasında köprü haline getirdi. Bu tutum, ülkenin parçalanmasını engelleyen pratik politik bir aktardı.

Kriz zamanlarında liderlik

Beyrut liman patlamasının yıkıcı etkileriyle ekonomi iflasın eşiğine geldi. Elektrik ve enerji tedarikindeki çöküş yaşanırken, Nasrallah devletin temel ihtiyaçları için İran’dan enerji sağlanmasını talep ederek, hükümet kurumları ve hastaneler için yakıt temin edildiğini duyurdu. Bu, Nasrallah’ın yalnızca askeri değil aynı zamanda pratik devlet faydası sağlayan bir lider olduğunu gösterdi.

Ayrıca, Qana/Karish gaz sahası ihtilafında ve Amos Hochstein aracılığıyla yürütülen şartlı arabuluculukta Hizbullah’ın tutumu, İsrail ve ABD arabuluculuğuna duyulan güvensizliği ortaya koysa da, Nasrallah ülkesel çıkarları için makul uzlaşı yollarını da zorlamaktan çekinmedi.

Aksa Tufanı ve Stratejik Akıl

En belirgin milliyetçi duruşu ve Lübnan güvenliğine bağlılığı, “Aksa Tufanı” harekâtı sırasında görüldü. Gazze’ye yönelik beklenmedik operasyonların ardından bazı müttefikler Hizbullah’ın doğrudan savaşa girmesini talep etti. Fransa ve Batı’daki bazı güçler ise Nasrallah’a parlamentonun başkanlığını ve milyarlarca dolarlık vaatler sundu. Nasrallah, ülke içi siyaset ve dengeyi gözeterek akıllıca bir yol seçti.

Bu liderin stratejisi, savaş sürecinde yaklaşık 100 yerleşim merkezinin boşaltılmasına ve 200.000 civarında Siyonist yerleşik yurttaşın göç etmesine katkı sağlayarak Tel Aviv’i ciddi şekilde meşgul etti. İş hayatının durması ve kuzeydeki ekonomik çöküş, işgal rejimine ağır maliyetler yükledi. Nasrallah açıkça bildirdi: Tel Aviv bu tablonun bitmesini istiyorsa Gazze’deki soykırım politikasına son vermelidir. Bu baskı, içeride Netanyahu’ya yönelik eleştirileri artırdı.

Son söz: miras ve yönelim

Seyyid Hasan Nasrallah’ın yokluğu sadece direniş cephesi için değil, Lübnan’ın toprak bütünlüğünü savunan herkes için büyük bir kayıp. O, “pazarlık” tuzağına düşmedi ve gerçekçi olmayan taleplere boyun eğmedi. Tecrübeli bir stratejist olarak, geniş çaplı bir savaşa girilmeden, derinlik hedefli operasyonlarla düşmanın kaynaklarını meşgul etmeyi ve direnişin müzakere gücünü artırmayı tercih etti. 8 Ekim 2023’ten şehadetine kadar her an Lübnan’ın menfaatini önde tuttu. Bugün ise halefi Hizbullah Lideri Naim Kasım, direnişin silahını koruyarak hükümete ve Arap devletlerine mesaj veriyor: Bu silah sadece işgal edilmiş topraklara yöneliktir ve ancak bu strateji Doğu Akdeniz’deki yayılmacı siyaseti sınırlayabilir.