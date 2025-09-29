İran Cumhurbaşkanı: Biz ABD ile müzakere masasındayken bize saldırdı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Amerikan televizyon kanalı Fox News’a verdiği mülakatta, ABD’nin saldırgan politikalarını ve İsrail’e verdiği koşulsuz desteğini sert sözlerle eleştirdi. Pezeşkiyan, Washington’un şeffaf işbirliği çabalarına rağmen İran’a saldırdığını belirterek, “Biz masadaydık, görüşmeler devam ediyordu ama onlar saldırıyı başlattılar. Bu, ABD’nin samimiyetsizliğinin ve ihanetlerinin en açık göstergesidir” dedi.

İran Cumhurbaşkanı, İran’ın nükleer silah peşinde olmadığını ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) raporlarının bunu açıkça ortaya koyduğunu vurguladı:

“Ajans defalarca denetim yaptı, hiçbir zaman İran’ın nükleer silaha yöneldiğine dair rapor vermedi. Buna rağmen ABD, yalan iddialarla baskılarını artırıyor.”

Pezeşkiyan, ABD’nin “snapback” mekanizmasını hayata geçirmek istemesinin çözüm değil, krizi daha da ağırlaştıracağını kaydederek, “ABD sorun çözmek istemiyor, bilakis İsrail’in güvenliği uğruna bölgeyi istikrarsızlaştırıyor. Asıl hedef, kaos yaratmak ve direniş güçlerini zayıflatmaktır” diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı ayrıca, İsrail’in işgalci ve zalim uygulamalarına değinerek, “İnsanların kalbinde oluşan nefret, İsrail’in politikalarından kaynaklanıyor. Bu öyle kolayca unutulacak bir şey değil, Filistin’de ve tüm bölgede her geçen gün derinleşiyor” ifadelerini kullandı.