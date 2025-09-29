  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Haber Analiz

Yemen’den Siyonist İsrail'e ikili operasyon: Hipersonik füze ve İHA ateşlendi

29 Eylül 2025 - 19:40
News ID: 1732979
Yemen’den Siyonist İsrail'e ikili operasyon: Hipersonik füze ve İHA ateşlendi

Yemen ordusu, süpersonik “Filistin-2” füzesiyle Yafa’ya ve İHA’larla Eilat bölgesine iki derin operasyon düzenleyerek hedefleri isabetle vurduğunu açıkladı. Tuğgeneral Yahya Seri, operasyonların başarılı olduğunu, milyonlarca Siyonistin sığınaklara kaçtığını ve Yemen’in Gazze’ye destek ve işgale karşı mücadelede kararlı kaldığını belirtti. Yemen, saldırılar durana ve abluka kalkana kadar bu rotayı sürdüreceklerini ilan etti.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, Yemen ordusunun iki başarılı operasyon düzenlediğini açıkladı.

Tuğgeneral Seri, ordu güçlerinin işgal altındaki Yafa’yı süpersonik balistik başlıklı “Filistin-2” füzesiyle hedef aldığını bildirdi. Operasyonun, Allah’ın yardımıyla başarıyla icra edildiğini, füzenin doğrudan hedefe isabet ettiğini ve bunun sonucunda milyonlarca Siyonistin sığınaklara kaçtığını ifade etti.

Sözcü ayrıca başka bir operasyonda iki taarruz tipi insansız hava aracının (İHA) kullanıldığını belirtti. Bu İHA’ların, işgalci düşmanın güneydeki stratejik noktası Um-er-Reşraş (Eilat) bölgesindeki iki hayati hedefi başarılı şekilde vurduğunu açıkladı.

Yahya Seri, milletin önünde tek seçenek olarak mücadele, direniş ve Filistin halkına tam destek olduğunu vurguladı. Silahlı Kuvvetler, Gazze’ye yönelik taarruzlar durana ve abluka kaldırılana dek dini, ahlaki ve insani görevlerini yerine getirmeye devam edeceklerini bildirdi.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha