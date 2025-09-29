Yemen’den Siyonist İsrail'e ikili operasyon: Hipersonik füze ve İHA ateşlendi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, Yemen ordusunun iki başarılı operasyon düzenlediğini açıkladı.

Tuğgeneral Seri, ordu güçlerinin işgal altındaki Yafa’yı süpersonik balistik başlıklı “Filistin-2” füzesiyle hedef aldığını bildirdi. Operasyonun, Allah’ın yardımıyla başarıyla icra edildiğini, füzenin doğrudan hedefe isabet ettiğini ve bunun sonucunda milyonlarca Siyonistin sığınaklara kaçtığını ifade etti.

Sözcü ayrıca başka bir operasyonda iki taarruz tipi insansız hava aracının (İHA) kullanıldığını belirtti. Bu İHA’ların, işgalci düşmanın güneydeki stratejik noktası Um-er-Reşraş (Eilat) bölgesindeki iki hayati hedefi başarılı şekilde vurduğunu açıkladı.

Yahya Seri, milletin önünde tek seçenek olarak mücadele, direniş ve Filistin halkına tam destek olduğunu vurguladı. Silahlı Kuvvetler, Gazze’ye yönelik taarruzlar durana ve abluka kaldırılana dek dini, ahlaki ve insani görevlerini yerine getirmeye devam edeceklerini bildirdi.