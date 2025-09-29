UNRWA: Gazze'de yarım milyon Filistinli 8 kilometrekarelik bir alanda mahsur kaldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: UNRWA Sözcüsü Adnan Ebu Hasene yaptığı açıklamada, katil İsrail ordusunun işgal ve tehcir için karadan ve havadan saldırılara devam ettiği Gazze'deki duruma ilişkin bilgi verdi.

Ebu Hasene, "Gazze kentinde yaklaşık yarım milyon Filistinli, hala en fazla 8 kilometrekarelik bir alanda mahsur kalmış durumda." ifadesini kullandı.

İşgalci İsrail'in Filistinlileri göç etmeye zorladığı Gazze Şeridi'nin güney bölgelerine ilişkin ise Ebu Hasene, "her bir kilometrekareye yaklaşık 70 bin kişinin yığılıp sıkışacağını; bir çadır bile kuracak yer olmadığını, on binlerce ailenin barınacak yeri olmadan sokakta kalacağını" kaydetti.

Ebu Hasene ayrıca "Gazze kentinden zorla yerinden edilen Filistinlilerle birlikte açlığın Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerine intikal ettiğini" vurguladı.