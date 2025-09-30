  1. Ana Sayfa
Siyonist medya: İsrail güçleri Sumud Filosu'na saldırıya hazırlanıyor

30 Eylül 2025 - 16:38
İşgalci İsrail güçlerinin, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu engellemek için saldırıya hazırlandığı bildirildi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Katil İsrail televizyonu KAN, Sumud Filosu'nun Gazze'ye yaklaşık 150 deniz mili uzaklıkta olduğunu ve 50 civarındaki teknenin "müdahale alanına" doğru ilerlediği belirtildi.

Katil İsrail donanmasının Sumud Filosu'na müdahale ederek teknelere el koymaya hazırlandığı ifade edildi.

Filodaki aktivistlerin alıkonarak işgalci İsrail'in güneyindeki Usdud (Aşdod) Limanı'na götürülmesi için bölgeye bir donanma gemisinin gönderileceği kaydedildi.

Sumud Filosu'ndaki bazı teknelerin de Usdud Limanı'na çekileceği bazılarının ise batırılabileceği aktarıldı.

Haberde, katil İsrail güçlerinin Sumud Filosu'nun Gazze'ye ulaşmasına izin vermeyeceği savunuldu.

