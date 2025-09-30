Kudüs’te direniş operasyonu: Çok sayıda işgalci yaralandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist İsrail medyası, bugün Kudüs’te gerçekleştirilen bir direniş operasyonunu gündeme taşıdı. Haberlere göre bir Filistinli, Kudüs ile Beytüllahim arasındaki tünel kontrol noktasında silahlı eylem düzenledi. Olayda birden fazla işgalci yaralanırken, bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Bu gelişme, işgalci rejimin Kudüs’te sürdürdüğü gasp ve ilhak adımlarına karşılık Filistinlilerin yükselen direnişinin yeni bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan işgal güçleri, geçtiğimiz hafta Kudüs’te yeni bir ilhak hamlesine girişti. El Meyadin’in aktardığına göre, katil İsrail yönetimi üç bölgeyi kontrol altına alma girişiminin parçası olarak Beyt İksa, Nebi Samuil ve Hılayile Mahallesi sakinlerine “giriş izinleri” dağıtmaya başladı. Bu adım, söz konusu bölgelerin fiilen “İsrail toprağı” sayılması yönünde tehlikeli bir hazırlık olarak görülüyor.

Kudüs Valiliği, bu uygulamanın işgalin derinleştirilmesi ve Filistinlilerin kendi topraklarında yabancılaştırılması anlamına geldiğini vurguladı.