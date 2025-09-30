  1. Ana Sayfa
Kudüs’te direniş operasyonu: Çok sayıda işgalci yaralandı

30 Eylül 2025 - 16:41
Kudüs’te bir Filistinli direnişçi, Siyonist işgal güçlerini hedef aldı, yaralılar arasında durumu ağır olanlar var. İsrail rejimi, Kudüs’te yeni ilhak adımları atarak üç bölgeyi kendi topraklarına katma hazırlığındayken Filistinler bireysel direniş eylemleriyle tepki gösteriyor. İşgal altındaki topraklarda güvenli bir şekilde yaşama hayali kuran Siyonistlere her gün kabus ve korku yaşatıyor ve göç dalgasını hızlandırıyor.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist İsrail medyası, bugün Kudüs’te gerçekleştirilen bir direniş operasyonunu gündeme taşıdı. Haberlere göre bir Filistinli, Kudüs ile Beytüllahim arasındaki tünel kontrol noktasında silahlı eylem düzenledi. Olayda birden fazla işgalci yaralanırken, bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Bu gelişme, işgalci rejimin Kudüs’te sürdürdüğü gasp ve ilhak adımlarına karşılık Filistinlilerin yükselen direnişinin yeni bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan işgal güçleri, geçtiğimiz hafta Kudüs’te yeni bir ilhak hamlesine girişti. El Meyadin’in aktardığına göre, katil İsrail yönetimi üç bölgeyi kontrol altına alma girişiminin parçası olarak Beyt İksa, Nebi Samuil ve Hılayile Mahallesi sakinlerine “giriş izinleri” dağıtmaya başladı. Bu adım, söz konusu bölgelerin fiilen “İsrail toprağı” sayılması yönünde tehlikeli bir hazırlık olarak görülüyor.

Kudüs Valiliği, bu uygulamanın işgalin derinleştirilmesi ve Filistinlilerin kendi topraklarında yabancılaştırılması anlamına geldiğini vurguladı.

