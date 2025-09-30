  1. Ana Sayfa
Türkiye, Gazze'de ateşkes için ara buluculuk toplantısına katılacak

30 Eylül 2025 - 16:45
News ID: 1733319
Katar, Türkiye'nin bugün Gazze için gerçekleştirilecek arabuluculuk toplantısına katılacağını duyurdu. MİT Başkanı İbrahim Kalın, toplantıya katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Türkiye, Katar'da bugün Gazze için gerçekleşecek olan ara buluculuk toplantısına katılacak.

Katar'daki toplantıda Türkiye'yi MİT Başkanı İbrahim Kalın temsil edecek.

