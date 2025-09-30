Türkiye, Gazze'de ateşkes için ara buluculuk toplantısına katılacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Türkiye, Katar'da bugün Gazze için gerçekleşecek olan ara buluculuk toplantısına katılacak.
Katar, Türkiye'nin bugün Gazze için gerçekleştirilecek arabuluculuk toplantısına katılacağını duyurdu. MİT Başkanı İbrahim Kalın, toplantıya katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.
Türkiye, Katar'da bugün Gazze için gerçekleşecek olan ara buluculuk toplantısına katılacak.
Katar'daki toplantıda Türkiye'yi MİT Başkanı İbrahim Kalın temsil edecek.
