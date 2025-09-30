Yair Golan: Gazze savaşı Netanyahu’nun siyasi oyunu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist rejim içindeki çatlaklar giderek derinleşiyor. Tesnim’in aktardığına göre, sözde “Demokrat Parti”nin başındaki Yair Golan, Trump’ın Gazze planına dair açıklamasında savaşın artık güvenlik değil tamamen siyasi bir nitelik kazandığını itiraf etti.

Golan, Netanyahu’yu suçlayarak “Savaşın sürmesinin tek nedeni siyasettir. Netanyahu, akan kanlar ve yaşatılan acılar için özür dilemek zorundadır” dedi.

Golan ayrıca esir İsraillilerin bir an önce evlerine dönmesini umduklarını, Trump’ın planının çok daha önce imzalanması gerektiğini belirtti.

Bu sözler, işgalci rejim içinde bile Netanyahu’nun kendi çıkarları uğruna savaşı sürdürdüğünü gösterirken, siyonist ordunun ve siyasi liderliğinin moral çöküşünü ortaya koyuyor. Golan daha önce de Netanyahu’yu “İsrail için en büyük tehlike” diye nitelemiş, BM kürsüsünden yaptığı konuşmayı ise “çocukça, akıl dışı bir propaganda gösterisi” olarak tanımlamıştı.