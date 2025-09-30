Colani rejimi normalleşme istiyor, İsrail saldırıyor: HTŞ bakanı itiraf etti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Sputnik’in aktardığına göre, HTŞ rejiminin sözde “Enformasyon Bakanı” Hamza Mustafa, Şam yönetiminin siyonist rejimle üç tur görüşme gerçekleştirdiğini, ancak Tel Aviv’in Suriye’ye yönelik saldırılarının süreci çıkmaza soktuğunu itiraf etti.

Mustafa, sözde “güvenlik anlaşmasının” normalleşme süreciyle aynı şey olmadığını öne sürerken, siyonist rejimin 1974’te imzalanan ateşkes anlaşmasını fiilen rafa kaldırdığını belirtti. Öte yandan Culani rejiminin sözde “Dışişleri Bakanı” Esad Şeybani de İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarının, Beşar Esed yönetiminin devrilmesinden sonra “şoke edici” boyutlara ulaştığını kabul etti. Bilindiği üzere, Esed hükümetinin devrilmesinden bu yana Siyonist rejim yüzlerce kez hava saldırısı düzenlerken, Güney Suriye’de kara saldırılarını da sürdürüyor. Ancak işgalci Tel Aviv’e karşı Culani rejiminin hiçbir caydırıcı adım atmaması, bu rejimin kimlerin çıkarına hizmet ettiğini açıkça ortaya koyuyor.