İran: Gazze'ye yönelik plan Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını tanımalıdır

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bulunduğu New York'ta CNN'e konuştu.

ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu plana ilişkin Filistinlilerin yanıtının ne olacağının sorulması üzerine Arakçi, "Orta Doğu'daki bu çatışmayla ilgili olarak son 80 yılda belki de 100'den fazla farklı plan yapıldı. Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını tanıyan ve saygı gösteren planın sürdürülebilir plan olduğunu düşünüyorum." dedi.

Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini beklediklerini aktaran Arakçi, "Planı bugün öğleden sonra gördük ve Hamas ile Filistinlilerin buna nasıl tepki vereceğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.