İran: Gazze'ye yönelik plan Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını tanımalıdır

30 Eylül 2025 - 16:58
News ID: 1733324
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu plana, Hamas ve Filistinlilerin vereceği yanıtı beklediklerini, sürdürülebilir çözümün ancak Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını tanıyan bir planla olacağını düşündüklerini söyledi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bulunduğu New York'ta CNN'e konuştu.

ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu plana ilişkin Filistinlilerin yanıtının ne olacağının sorulması üzerine Arakçi, "Orta Doğu'daki bu çatışmayla ilgili olarak son 80 yılda belki de 100'den fazla farklı plan yapıldı. Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını tanıyan ve saygı gösteren planın sürdürülebilir plan olduğunu düşünüyorum." dedi.

Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini beklediklerini aktaran Arakçi, "Planı bugün öğleden sonra gördük ve Hamas ile Filistinlilerin buna nasıl tepki vereceğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

