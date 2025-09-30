Siyonist İsrail’in dijital propaganda ordusu: Gazze’de kıtlığı gizlemek için 45 milyon dolar

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Eli kanlı Netanyahu, bu sözlerle modern savaşların artık silahlardan çok algı operasyonlarıyla yürütüldüğünü savunarak sosyal medyayı en kritik cephanelik ilan etti. Bu ifade, İsrail’in sosyal medyayı nasıl propaganda cephesi haline getirdiğini de gözler önüne serdi.

Nitekim sızdırılan belgeler, Netanyahu’nun ofisi ile Google arasında Haziran 2025’te 45 milyon dolarlık altı aylık bir propaganda anlaşması imzalandığını ortaya koydu. Google, bu kampanyada “anahtar ortak” olarak tanımlandı. Reklamlar YouTube ve Display & Video 360 üzerinden yayımlandı.

Bu harcamaların, İsrail'in imajını yurt dışında tanıtma ve savunma stratejisi olan "Hasbara" adı verilen kamu diplomasisi çalışmalarının bir parçası olduğu belirtildi.

Bu anlaşma, İsrail’in 2 Mart 2025’te Gazze’ye gıda, ilaç, yakıt ve diğer insani yardımları tamamen engellemesinden kısa süre sonra yapıldı. Propaganda videolarında “Gazze’de yiyecek var, aksini söyleyen yalan söylüyor” denildi. Videolar, ücretli reklamlarla şişirilerek, "İngilizce, İtalyanca, Almanca ve Lehçe" dillerinde 18 milyondan fazla kişiye ulaştırıldı.

Google'ın Reklam Şeffaflık Merkezi'ne göre, İsrail YouTube reklamlarını cinsiyet, yaş ve bölgeye göre hedefleyerek Almanya, Avusturya, İtalya, Polonya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) izleyicilere ulaştı.

kayıtlara göre, katil İsrail hükümeti sosyal medya platformu X için 3 milyon dolar, Outbrain/Teads için 2,1 milyon dolar daha harcadı.

Outbrain ve Teads gibi uluslararası reklam ağları sayesinde videolar, dünyanın dört bir yanındaki haber sitelerinde ‘önerilen içerik’ ya da sponsorlu reklam olarak kullanıcıların karşısına çıktı.