İslami Cihad: İsrail savaşta başaramadıklarını ABD eliyle dayatmaya çalışıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nehale, ABD Başkanı Donald Trump ile Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ortak basın açıklamasını işgalin sürdürülmesine yönelik bir talimatname olarak nitelendirdi. Nehale, Beyaz Saray’daki açıklamanın Tel Aviv’in tam iradesini yansıttığını ve Filistin halkına karşı saldırıların devamına hizmet eden bir Amerikan-Siyonist reçete olduğunu vurguladı.

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri, işgalci İsrail’in savaş alanında başaramadıklarını şimdi ABD aracılığıyla dayatmaya çalıştığını belirtti. Bu nedenle açıklamayı “bölgeyi patlatmaya yönelik bir yol haritası” olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Beyaz Saray’da düzenlenen ortak basın toplantısında Netanyahu, Trump’a hitaben, Washington’un İsrail için şimdiye kadarki en iyi dost olduğunu açıkça ilan etti. Netanyahu ayrıca Trump’ın Gazze’de savaşı sona erdirmeye yönelik önerisini desteklediğini açıkladı.