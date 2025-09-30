İsrail’in Gazze’de Aileleri Milisleşmeye Zorlaması Avrupa’dan Sert Tepki: “Toplu Katliam ve Açlıkla Tehdit Ediliyorlar”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün raporu, İsrail’in Gazze’de uyguladığı insan hakları ihlallerine yeni bir boyut kazandırıyor. Rapora göre, İsrail güçleri Gazze’deki sivil aileleri milisleşmeye zorlamakta; bu dayatmaya direnenler ise ciddi şiddet tehditleriyle karşı karşıya bırakılmaktadır. Toplu katliam riski, sağlık ve gıda krizleri, ve zorla göç tehdidi, Gazze halkının üzerine kasa kasa yüklenmektedir. Bu, sadece bölgedeki insan hakları durumu değil, aynı zamanda uluslararası toplumun ihmali olarak değerlendiriliyor.

