Trump’ın Gazze Planına Sekiz İslam Ülkesinden Ortak Bildiri: Uzlaşı mı, Yoksa Diplomatik Oyun mu?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Nur News’te yayımlanan analiz, sekiz İslam ülkesinin Trump’ın Gazze planına ilişkin yayımladığı ortak bildirinin arka planını tartışmaya açıyor. Görünenin aksine, bu metnin gerçek bir ortak tutum değil, siyasi hesaplarla şekillendirilen bir manevra olduğu kaydediliyor. Analizde, bu bildirinin imzacı ülkeler arasındaki farklılıkları gizleyerek, Washington ile aralarındaki diplomatik iletişimi sürdürmek için hazırlandığı vurgulanıyor. Müzakerelerdeki çıkar çatışmalarının yüzeye yansımaması için tampon rolü üstleniyor.

İran’ın Nur News yayın organı, sekiz İslam ülkesinin Trump’ın Gazze planı karşısında yayımladığı ortak bildiriyi dikkat çekici bir perspektiften yorumladı. Bildirinin içeriği üzerinde derin bir uzlaşıdan ziyade, ülkelerin Washington’a diyalog kapısını kapatmamak için diplomatik bir perde indirdiği görüşü öne çıkıyor. Analize göre, bildiri “birlik simgesi” gibi görünse de, sahne arkasında büyük görüş ayrılıkları hâlâ sürmekte. Bu durum, İslam dünyasının bölünmüş yapısını ve uzlaşma arayışlarının zorluklarını gözler önüne seriyor.

Bir açıklama da İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi’nin medyası Nur News’den geldi. Sekiz İslam ülkesinin Trump’ın Gazze planına ilişkin çıkardığı ortak bildirinin, dışarıdan göründüğü gibi gerçek bir uzlaşıya değil, Washington ile politik dengeleri korumaya yönelik diplomatik bir hamleye işaret ettiği belirtildi. Nur News, bu bildirinin, imzacı ülkeler arasındaki derin farklılıkları perdelediğini ve ortak söylemin altında var olan görüş ayrılıklarını gizlediğini iddia etti. Böylece, bildiri adeta bir diplomatik kalkan görevi görüyor.