Eski Baas Liderlerinden Gizli Toplantılar: Irak'ta ABD Denetimli İstikrarsızlık Planı İddiası

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Irak’ın Enbar bölgesinden gelen iddialar, eski Baas Partisi liderlerinin ABD’nin kontrolünde gizli toplantılar düzenlediğini ortaya koyuyor. Edinilen bilgilere göre, bu görüşmeler Bağdat ve Necef’te gerçekleşiyor ve hedef olarak ülkenin siyasi kırılganlıklarını derinleştirecek geçici bir yönetim kurmak gösteriliyor. Bu hamlenin, Irak’taki güç dengelerini değiştirmeye ve mevcut istikrarı sarsmaya yönelik olduğu düşünülüyor. Uzmanlar, bölgedeki huzur ortamının bu tür entrikalarla ciddi biçimde tehdit altında olduğuna dikkat çekiyor.

