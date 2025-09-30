İsrail’in Lübnan ve İran Saldırı Planları: Uzman Ali Haydar’dan Kritik Uyarı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in bölgesel politikaları üzerine derin analizleriyle bilinen Ali Haydar, Tel Aviv’in Lübnan ve İran’a yönelebileceği askeri hamlelerin ihtimalini ortaya koydu. Haydar’a göre, İsrail son dönemlerde gerçekleştirdiği nitelikli saldırılarla önemli mesajlar verse de, bu girişimler arzu edilen stratejik hedeflere ulaşmaktan çok uzak. Güney Lübnan’a yönelik işgal teşebbüsünün ise İsrail için karmaşık ve uzun soluklu sorunlar yaratacağına dikkat çekti. Bu durumda Tel Aviv, kendisini zorlu siyasi ve askeri sorunların ortasında bulabilir.

