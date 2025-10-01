Yemen’den Filistin Direnişine Yeni Destek: Stratejik Güç Birliği

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Filistin Diaspora Derneği Başkanı Mansur es-Sadi, Yemen’in Filistin direnişine sunduğu kapsamlı destekten övgüyle bahsetti. Sadi’ye göre Yemen’in çok yönlü operasyonları, savaş alanında önemli bir moral kaynağı olmakla kalmayıp, aynı zamanda Filistin direnişinin bölgesel ve küresel düzeyde konumunu güçlendirmektedir. Özellikle kara, deniz ve hava sahasında yürütülen eş zamanlı hareketlerin, İsrail ve ABD’nin bölgedeki planlarını karmaşıklaştırdığı ve uzun vadede direniş stratejilerini farklı bir boyuta taşıdığı ifade edildi.

Tümgeneral Ömer Merabuni ise Yemen’in bu çok boyutlu askerî adımlarının, Filistin direnişinin stratejik zeminini genişlettiğine dikkat çekti. Merabuni, bu gelişmenin sadece askeri değil, aynı zamanda psikolojik ve politik açıdan da işgalci güçlere karşı ciddi bir caydırıcı etki yarattığını kaydetti. Böylece bölgesel ittifakların güçlenmesiyle direniş cephesi yeni bir döneme girmiş oldu.

Yemen’in karadan, denizden ve havadan başlattığı yeni operasyonlar, Filistin direnişinin omuzlarına güçlü bir destek yükledi. Filistin Diaspora Derneği Başkanı Mansur es-Sadi, yaşananları “Direniş için umut ışığı ve cesaret kaynağı” olarak niteliyor. Sadi, bu çok yönlü saldırıların İsrail ve ABD’nin hazırlıklarını alt üst ettiğini vurguluyor.

Tümgeneral Ömer Merabuni ise sahadaki gelişmeleri şöyle özetliyor: “Yemen’in koordineli hamleleri sadece fiili mücadeleyi değil, psikolojik savaşı da kazanma yolunda önemli bir adımdır.” Bu stratejik güç birliği, günümüzün karmaşık jeopolitik sahnesinde Filistin direnişine yeni bir soluk getiriyor.

