Katar, Mısır ve Türkiye Hamas’a Trump’ın Gazze Planı İçin Baskı Yapıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Axios’un haberinde, Katar, Mısır ve Türkiye’nin, Donald Trump yönetimi tarafından hazırlanan Gazze planını Hamas’a kabul ettirmek için diplomatik temaslarını artırdığı belirtiliyor. Üç ülke, İsrail-Filistin krizinin çözümü adına Hamas üzerinde baskı kurmaya çalışsa da, henüz Hamas’ın lehine olacak somut ve yapıcı bir adım atmadıkları dikkat çekiyor.

Plan, Filistinli tutsakların serbest bırakılmasını öngörse de, temelinde Hamas’ı silahsızlandırmayı şart koşması nedeniyle Filistin direnişinin önemli aktörü tarafından sert bir şekilde reddediliyor. Bu silahsızlanma talebi, Hamas için kabul edilemez bir koşul olarak görülüyor ve bu nedenle plan yönetimde ciddi bir çıkmaza yol açıyor.

Katar, Mısır ve Türkiye’nin Hamas’a yönelik tutumu, daha çok planı kabul ettirmek adına bir tür diplomatik baskı unsur'una indirgenmekle birlikte, bu ülkelerin Hamas’ın savunma hakkı ve siyasi pozisyonlarına yönelik somut destek veya hamlelerde bulunmadığı öne çıkıyor. Bu durum, direniş çevrelerinde tepki yaratırken, bölgede kalıcı bir çözümün önünde önemli bir engel olarak görülüyor.

Trump yönetiminin sunduğu plan, bazı olumlu maddelere sahip olsa da, Filistin halkının siyasi ve askeri varlığını sınırlayıcı unsurlar barındırıyor. Hamas ise bu planı, Filistin direnişinin ve halkının meşru haklarına yönelik ciddi bir tehdit olarak değerlendiriyor. Bölgedeki gerçek barışın sağlanabilmesi için tüm tarafların haklarının göz önünde bulundurulması gerektiği görüşü, bu anlaşmazlığın temelinde yer alıyor.

Güncel diplomatik gelişmeler, Katar, Mısır ve Türkiye’nin Hamas ile ilişkilerinde henüz somut bir destek hamlesi yapılmadığını ve bu nedenle Hamas’ın planı reddetme kararlılığının sürdüğünü ortaya koyuyor. Bölgedeki taraflar arasındaki görüş ayrılıkları, barış sürecinde derin ve uzun soluklu bir müzakere gereksinimini bir kez daha vurguluyor.