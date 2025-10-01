Hizbullah’tan Trump Dönemine Sert Tepki: "Direniş Boyun Eğmez"

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım’ın yakın siyasi danışmanı Seyyid Hüseyin Musevi, Trump yönetiminin dünya üzerindeki baskıcı politikalarına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Musevi, ABD’nin özellikle Trump dönemi boyunca egemenliğini pekiştirme ve kendi çıkarları doğrultusunda küresel bir hakimiyet kurma çabalarını gözler önüne serdi.

Musevi, bu süreçte küresel arenada pek çok ülkenin Amerikan baskısına boyun eğdiğini kaydederken, esas direnişin müminler tarafından sürdürüldüğüne dikkat çekti. “Allah’a inananlar direndi, boyun eğmedi” ifadesiyle direniş hareketlerinin ABD ve İsrail’in hegemonya arzularına karşı dimdik ayakta olduğuna işaret etti.

ABD’nin bölgedeki dayatmaları ve İsrail’le iş birliği, gerçek özgürlük arayışının önünde engel teşkil ettiğine vurgu yapan Musevi, bölgede işgalcilere karşı süren direnişin siyasi ve moral dayanaklarını daha da güçlendirdiğini belirtti. Bu direnişin, emperyalist planları boşa çıkarmadaki kararlılığın sembolü olduğunu savundu.

Hizbullah’ın siyasi strateji danışmanı olarak Musevi, dünya Müslümanlarının birlik olması, dış müdahalelere karşı direnmesi ve bölgede gerçek bir kurtuluşun sağlanması gerektiğini öne çıkardı. Böylece, Trump döneminin ardında süren direniş dinamiğinin daha geniş ve kararlı bir zemine yayıldığını ortaya koydu.