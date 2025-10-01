Yemen'den Kızıldeniz'de operasyon: İsrail'e yönelik büyük kuşatma

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Silahlı Kuvvetleri sözcüsü Yahya Seri, ülkenin güneyinde bir ticari gemiye yönelik gerçekleştirilen füze operasyonunu doğruladı. Seri, hedef alınan MINERVA GRACHT adlı kargo gemisinin, işgal rejiminin Filistin halkına dayattığı deniz ablukasını deldiği için vurulduğunu açıkladı.

El-Mesire televizyonunun aktardığına göre Yemen ordusu, gemiyi seyir füzesiyle hedef aldı. Operasyon, geminin doğrudan isabet almasıyla yangına ve batma tehlikesine yol açtı.

Seri, yayımladığı bildiride, “Kahraman Yemen halkı, zalimlerin dayattığı bu kuşatmaya boyun eğmeyecek ve Filistin’in yanında savaşmaya devam edecektir” dedi. Sözcü, askeri operasyonların, ancak Gazze’ye yönelik saldırıların ve kuşatmanın sona ermesi durumunda durdurulacağını vurguladı.

Açıklamada, siyonist rejimin deniz ablukasının Kızıldeniz, Arap Denizi, Bab’ül Mendeb ve Aden Körfezi’nde sürdüğü belirtildi. Seri ayrıca, tüm denizcilik şirketleri ve gemilere, işgal rejimiyle işbirliği yapmaları halinde doğrudan hedef alınacakları uyarısını yineledi.

Son haftalarda Yemen, İsrail’e bağlı veya Tel Aviv’le işbirliği yapan şirketlere ait çok sayıda gemiyi hedef aldı. Ensarullah öncülüğündeki bu saldırılar, Gazze halkının yanında verilen fiili desteğin bir parçası olarak tanımlandı.