Hizbullah: Siyonistlerin direnişi yok etme hayali boşa çıktı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Şeyh Ali Damuş, işgalci İsrail rejiminin direnişi yok etme hayallerinin asla gerçekleşmeyeceğini vurguladı.

Şeyh Damuş yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Düşman, liderlerimizi, komutanlarımızı, savaşçılarımızı, ailelerimizi, kadınlarımızı ve çocuklarımızı katlederek, evlerimizi yıkarak bizi geri adım attırabileceğini sanıyor. Bizi zayıflatıp aşağılayabileceğini düşünüyor. Ancak bu hayaller asla gerçekleşmeyecek.”

Hizbullah yetkilisi, 66 gündür süren savaş boyunca düşmanın asıl hedefinin direnişi ortadan kaldırmak olduğunu, fakat kahraman direniş savaşçılarının destansı mücadelesi sayesinde bu hedefin boşa çıktığını vurguladı.

Direnişin lideri Şeyh Damuş, “Ne şehitlerimizin kanı ne de yıkılan evlerimiz bizi yolumuzdan döndüremez. Aksine bu fedakârlıklar, zaferimize olan inancımızı daha da güçlendirmektedir” ifadelerini kullandı.