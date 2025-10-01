Siyonist İsrail kuşatması can almaya devam ediyor: Açlıktan 455 şehit

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Siyonist İsrail rejiminin bölgeye dayattığı açlık krizinin yol açtığı can kayıplarına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Katil İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'de son 24 saatte 2 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle şehit olduğu ifade edilen açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de açlıktan şehit olanların sayısının 151'i çocuk olmak üzere 455'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) Gazze kentinde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos'tan bu yana 36'sı çocuk 177 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle şehit olduğu ifade edildi.