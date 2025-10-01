Avrupa’nın İran’a düşmanlığı: Nükleer bahane ve yaptırımların hedefi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Avrupa’nın İran karşıtı tutumu, sanıldığı gibi sadece ABD ve siyonist işgal rejimiyle ittifakın bir sonucu ya da İran’ın nükleer programına dair bir endişeden ibaret değil. Bu tavır, Batı’nın köklü ve materyalist değerler sisteminden kaynaklanan bir medeniyet çatışmasının dışavurumudur. Avrupa ülkelerinin, özellikle de İngiltere, Almanya ve Fransa’nın (“Troyka”) nükleer anlaşmayı inkâr ederek “snapback” mekanizmasını yeniden devreye sokması, Washington’un baskısına boyun eğmelerinden çok, İran’ın bağımsız ve İslami kimliğiyle barışamamalarının göstergesidir.

2015’te imzalanan anlaşmayla İran’a yönelik bazı yaptırımlar kaldırılmıştı, ancak ABD’nin Trump döneminde tek taraflı çekilmesinin ardından Avrupa, en basit taahhütlerini bile yerine getiremedi. Total gibi Avrupalı dev şirketler, İran’la yaptıkları anlaşmaları iptal ederek Washington’un ekonomik korsanlığına boyun eğdi. Böylece zarar gören sadece İran değil, aynı zamanda Avrupa ekonomisinin kendisi oldu.

Bugün Avrupa, kendi çıkarlarına aykırı olmasına rağmen, İsrail’in İran’a saldırılarını meşrulaştıran bir pozisyona savrulmuş durumda. İran’ın yalnızca askeri hedefleri gözeterek meşru müdafaa çerçevesinde gerçekleştirdiği operasyonlar karşısında, Avrupa başkentleri Tel Aviv’in safında yer alarak Batı Şeria ve Gazze’deki katliamları göz ardı etmiştir. Bu tavrın hiçbir hukuki ya da siyasi izahı bulunmamaktadır.

Avrupa’nın çifte standardı, Ukrayna krizinde “Avrupalı” saydıkları için Kiev’e sınırsız destek sunarken; Gazze’de on binlerce masumun öldürülmesini görmezden gelmelerinde daha da belirginleşiyor. Bu, Batı’nın köklü ırkçı zihniyetinin bir yansımasıdır.

İran, Şah döneminden bu yana Batı’nın dayatmalarına karşı direnişiyle, İslami kimliğiyle ve bilimsel-teknolojik ilerlemeleriyle öne çıkıyor. Yaptırımlara rağmen nükleer teknoloji alanında kaydettiği başarılar, Batı için bir “tehdit” değil; kendi medeniyet krizlerinin aynasıdır. Batı, İslamî bir kalkınma modelinin ayakta kalmasını ve bilimle dini bir arada yükselten bir medeniyetin ortaya çıkmasını istemiyor. İşte bu yüzden, İran’a yönelik baskılar yarım yüzyıldır aralıksız sürüyor.