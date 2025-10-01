Batı Şeria'da Siyonizm terörü: Esir alma ve cinayet dalgası

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İşgal altındaki Batı Şeria’da siyonist saldırılar artarak sürüyor. Çarşamba sabahı erken saatlerde, Yahudi yerleşimci çeteleri Nablus’un güneyinde bulunan Huvvara kasabasının Ras Zeyd bölgesinde bir Filistinli ailenin evine saldırarak ateşe verdi.

Huvvara Belediyesi Halkla İlişkiler sorumlusu Rena Ebu Heniye, yangının evin bir bölümünde ciddi maddi hasara yol açtığını belirtti. Ebu Heniye ayrıca, bölgede yeni kurulan yasadışı yerleşim birimi çevresinde haftalardır Filistinli evlere yönelik saldırıların sürdüğünü kaydetti.

Saldırılar bununla da sınırlı kalmadı. Aynı sabah saatlerinde İsrail işgal ordusu, Cenin kent merkezine baskın düzenledi. Askerler, pazar alanı ve ana caddelerde halkın üzerine gerçek mermi yağdırdı, günlük yaşamı felç etti. Siyonist ordunun 21 Ocak’tan bu yana devam eden kuşatma ve saldırıları kenti adeta bir açık hava hapishanesine çevirmiş durumda.

Ramallah’ın kuzeyindeki Cifna köyünde bir genç gözaltına alınırken, Tubas’ın güneyinde bulunan El-Far’a mülteci kampına sızan özel işgal birlikleri kısa sürede ağır silahlı takviyelerle desteklendi. Ayrıca Tulkarem’de 3 Filistinli genç daha gözaltına alındı.

İşgal güçleri ve yerleşimci çeteler tarafından gerçekleştirilen bu saldırılar, Batı Şeria’daki Filistin halkını göçe zorlamaya ve direnişi kırmaya yönelik sistematik bir etnik temizlik politikasının parçası olarak değerlendiriliyor.