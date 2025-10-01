Maduro: Latin Amerika asla ABD’nin “arka bahçesi” olmayacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: enezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, Latin Amerika ve Karayipler’in hiçbir şekilde ABD’nin “arka bahçesi” olmadığını vurgulayarak, emperyalist saldırılara karşı bölgesel birlik çağrısında bulundu.

Askerî kolej öğrencilerine hitap eden Maduro, ABD’nin hâlâ Monroe Doktrini’ni gündeme getirerek Latin Amerika’yı kendi çıkar bölgesi gibi görmeye çalıştığını belirtti ve şöyle konuştu:

“Bizi, bölgemizi neden ‘arka bahçeleri’ diye tanımlıyorlar? Latin Amerika bir bahçe değil, bağımsız halkların yurdu. Biz asla emperyalizmin arka bahçesi olmayacağız.”

Maduro, Güney Amerika’daki bazı askerî çevrelerden Venezuela’ya destek mesajları geldiğini aktararak, “Onlar bize şunu söylüyorlar: Eğer Venezuela’ya dokunurlarsa, bize dokunmuş olurlar. Ve biz yeniden birleşerek tek bir ordu, Latin Amerika’nın birleşik kurtuluş ordusu olarak emperyalist saldırılara karşı duracağız” ifadelerini kullandı.

Venezuela lideri, ülkesinin yıllardır ABD’nin çok boyutlu savaşına, ekonomik kuşatmasına ve yaptırımlarına karşı yedi cephede yoğun bir direniş yürüttüğünü söyledi. Maduro, “Biz bu savaşın her aşamasında akıl, kurumsal dayanışma ve ulusal birlikle kazandık. Direnişimiz yaratıcı, yenilikçi ve kalıcı bir mücadeledir” dedi.

Ayrıca Maduro, muhtemel Amerikan saldırısına karşı hazırlık amacıyla “dış tehditlere karşı olağanüstü hal” ilanına yönelik anayasal kararı imzaladığını açıkladı. Bu adımın, ülkeyi dışarıdan gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumak için alındığını vurguladı.

Son olarak, “Bugün Venezuela halkı, her zamankinden daha özgüvenli, daha hazırlıklı ve daha donanımlıdır. Her türlü saldırıya karşı koyacak irade ve araçlara sahibiz” dedi.