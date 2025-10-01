  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Haber Analiz

Siyonist İsrail'de krizin resmi: 81 bin işgalci öldürüldü ve yaralandı

1 Ekim 2025 - 17:45
News ID: 1733775
Siyonist İsrail'de krizin resmi: 81 bin işgalci öldürüldü ve yaralandı

İşgal rejiminin sigorta kurumu, Aksa Tufanı’ndan bu yana 81 binden fazla siyonistin öldüğünü veya yaralandığını ve psikolojik çöküntünün kitlesel hale geldiğini açıkladı. Rejim, savaşın yaralarını kapatmak için 44 milyar şekelden fazla ödeme yaptı. Bu rakamlar, direnişin işgal rejimini derinden sarsan başarısının ekonomik itirafı niteliğinde.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:  Siyonist rejimin ekonomik krizini ve savaşın rejim içindeki yıkıcı etkilerini gözler önüne seren yeni rakamlar açıklandı. İşgal rejiminin resmi sigorta kurumu, 7 Ekim 2023’te başlayan Aksa Tufanı Operasyonu’nun üzerinden geçen iki yılda 44 milyar şekel tutarında tazminat ödemek zorunda kaldığını duyurdu.

Haberlere göre, son iki yılda işgal altındaki topraklarda 81 binden fazla siyonist ya öldü ya da yaralandı. Sadece “psikolojik rahatsızlık” gerekçesiyle maluliyet başvurusu yapanların sayısı 30 bini aştı. Rejimin kendi raporları, toplumsal çöküşün en bariz göstergesi olan ruhsal çöküntünün kitlesel boyuta ulaştığını ortaya koyuyor.

Sigorta kurumunun verilerine göre:

  • 36,315 kişi engellilik başvurusu yaptı.

  • Bunlardan 30,462’si yalnızca psikolojik rahatsızlık,

  • 1,929’u hem fiziksel hem psikolojik zarar nedeniyle kayıtlara geçti.

Rejimin açıkladığı rakamlara göre Gazze’de direnişin gerçekleştirdiği operasyonlarda kaçırılanlardan 183 kişi iade edildi, ancak 33 kişi hâlen esir tutuluyor.

İşgal rejimi, tedavi ve rehabilitasyon için 53 milyon şekel daha harcadı. Ayrıca zorla göç ettirilen siyonistlere konut yardımı olarak 5 milyar şekel ödeme yapıldı. Böylece toplam harcama, rejimin ekonomisini sarsan 44 milyar şekeli aştı.

Bu rakamlar, Filistin direnişinin başlattığı Aksa Tufanı sonrası işgalcilerin karşı karşıya kaldığı askeri, toplumsal ve ekonomik yıkımın somut göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha

پیشنهاد سردبیر

en çok ziyaret edilen