Siyonist İsrail'de krizin resmi: 81 bin işgalci öldürüldü ve yaralandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist rejimin ekonomik krizini ve savaşın rejim içindeki yıkıcı etkilerini gözler önüne seren yeni rakamlar açıklandı. İşgal rejiminin resmi sigorta kurumu, 7 Ekim 2023’te başlayan Aksa Tufanı Operasyonu’nun üzerinden geçen iki yılda 44 milyar şekel tutarında tazminat ödemek zorunda kaldığını duyurdu.

Haberlere göre, son iki yılda işgal altındaki topraklarda 81 binden fazla siyonist ya öldü ya da yaralandı. Sadece “psikolojik rahatsızlık” gerekçesiyle maluliyet başvurusu yapanların sayısı 30 bini aştı. Rejimin kendi raporları, toplumsal çöküşün en bariz göstergesi olan ruhsal çöküntünün kitlesel boyuta ulaştığını ortaya koyuyor.

Sigorta kurumunun verilerine göre:

36,315 kişi engellilik başvurusu yaptı.

Bunlardan 30,462’si yalnızca psikolojik rahatsızlık ,

1,929’u hem fiziksel hem psikolojik zarar nedeniyle kayıtlara geçti. Ayrıca savaş nedeniyle 267 kişi dul kaldı, 1174 aile çocuklarını kaybetti.

Rejimin açıkladığı rakamlara göre Gazze’de direnişin gerçekleştirdiği operasyonlarda kaçırılanlardan 183 kişi iade edildi, ancak 33 kişi hâlen esir tutuluyor.

İşgal rejimi, tedavi ve rehabilitasyon için 53 milyon şekel daha harcadı. Ayrıca zorla göç ettirilen siyonistlere konut yardımı olarak 5 milyar şekel ödeme yapıldı. Böylece toplam harcama, rejimin ekonomisini sarsan 44 milyar şekeli aştı.

Bu rakamlar, Filistin direnişinin başlattığı Aksa Tufanı sonrası işgalcilerin karşı karşıya kaldığı askeri, toplumsal ve ekonomik yıkımın somut göstergesi olarak değerlendiriliyor.