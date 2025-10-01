Amerikan medyası: Türkiye, Katar ve Mısır Hamas'a baskı yapıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Amerikan sitesi Axios, Katar, Mısır ve Türkiye’nin Hamas’a, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de ateşkes planına olumlu yanıt vermesi için baskı yaptığını iddia etti.

Habere göre, Washington ve siyonist rejim yetkilileri, Hamas’ın bu öneriye prensipte olumlu yaklaşmasını bekliyor. Ancak hareketin, işgalci ve dayatmacı unsurlar içeren bu plana karşı bazı çekincelerini dile getireceği öngörülüyor.

El-Cezire’nin aktardığı başka bir kaynağa göre, Katar, Mısır ve Türkiye’den yetkililer Hamas heyetiyle bir araya gelerek Trump’ın planını masaya yatırdı. Görüşmede Hamas, bu Amerikan önerisini yüksek bir sorumluluk bilinciyle inceleyeceğini ve Gazze’de direnişin diğer gruplarıyla istişare ettikten sonra resmi cevabını sunacağını belirtti.

Kaynaklar, bu görüşmenin, ABD ve İsrail’in işgalini meşrulaştırmaya dönük “Trump planına” karşı Hamas’ın nihai tutumunu belirlemek için yürütülen görüşmelerin bir parçası olduğunu aktardı. Hamas, her türlü kararı Filistin halkının direniş iradesiyle uyumlu şekilde alacağını vurguluyor.